6 способов обезопасить себя во время третьей волны коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как и во всей стране, в Иркутской области число заболевших и госпитализированных с ковидом растет. Но если раньше в основном заражались люди от 65 лет, то сейчас коронавирус ударил по молодым. В больницы все чаще попадают люди в возрасте от 39 до 50 лет. А еще эксперты предупреждают: в регионе часто встречаются британские и индийские штаммы. И они ударяют в основном по тем, кто уже переболел коронавирусом. Поэтому совсем не лишним будет в очередной раз вспомнить о простых, но тем не менее эффективных средствах защиты от коронавируса.

Чаще мойте руки и носите маску

Мытье рук с мылом позволяет удалить большую часть вирусов, которые остались на ваших ладонях при контакте с банкоматами, дверными ручками, перилами, кнопками лифтов. Если боитесь раздражения и сухости кожи от частого мытья, выбирайте гипоаллергенное мыло с нейтральным Ph и с возрастной маркировкой 0+, а также пользуйтесь кремом. От маски тоже есть польза, главное, не забывать менять ее каждые полтора часа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Регулярно промывайте нос

Сейчас нам снова напоминают о соблюдении дистанции. Полностью оградить себя от контактов с людьми, конечно, не получится, но в этом случае следует соблюдать простое правило. Пришли домой - промыли нос. Использовать для этого лучше физиологический раствор или слабый раствор соли. На стакан теплой воды понадобится примерно 2 грамма соли. Слабосоленая вода увлажняет слизистую оболочку носа, не дает ей истончаться и снижает риск вирусных заболеваний.

Пользуйтесь бесконтактной оплатой

Вирус хорошо сохраняется на поверхностях, что превращает наличные деньги в разносчик опасной заразы. Медики рекомендуют не использовать купюры, а перейти на бесконтактные способы оплаты. Это, кстати, еще и выгодно. К примеру, если оплачивать проезд в общественном транспорте Иркутска картой национальной платежной системы «Мир», можно сэкономить 4 рубля на каждой поездке. Скидка предоставляется в муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Прикладываете карту к валидатору - и сумма разовой поездки уменьшается на четыре рубля. Такую же скидку держатели бесконтактных отечественных карт получат при оплате проезда в общественном транспорте в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Усть-Куте и Вихоревке. Акция действует до 30 июня 2021 года включительно.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высыпайтесь и чаще бывайте на солнце

Какая здесь связь с вирусом? Самая прямая! Сон и иммунитет взаимосвязаны. Если спать мало или плохо, в организме сокращается число клеток-защитников, которые не дают вирусам проникнуть в клетки и поразить их. Уже известно, что для тех, кто спит в среднем 6 и менее часов в сутки, риск подхватить простуду при наличии поблизости вируса увеличивается вчетверо в сравнении с теми, кто в среднем отдыхает ночью более 7 часов.

Важную роль в регулировании работы иммунной системы играет и витамин D - он помогает работе антимикробных функций кожи, легких и кишечника. Чтобы получить нужную дозу полезного витамина, достаточно проводить на солнце всего 5-15 минут несколько раз в неделю. Такие рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правильно питайтесь

Чем разнообразнее и полноценнее рацион, тем богаче наша микробиота кишечника. А это значит, что организм гораздо устойчивее к аллергиям, аутоимунным заболеваниям и вирусным - тоже. Подобные исследования ведутся уже не первый год и ученые подтверждают: питание, рацион, здоровье кишечника и хороший иммунитет - все это взаимосвязано. Так что старайтесь питаться разнообразно, включайте в меню больше овощей и фруктов, тем более летом сделать это проще.

Сделайте прививку

Ну и наконец, чтобы окончательно избавится от страха заразиться опасным вирусом, сделайте прививку. Специалисты утверждают: риск заболеть коронавирусом после вакцинации существует, но практика показывает, что в 90% случаев человек защищен прививкой от болезни. В остальных 10% прививка не позволяет заболеть человеку настолько тяжело, чтобы недуг привел к серьезным осложнениям. Болезнь проходит в легкой форме.