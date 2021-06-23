Волонтеры En+ Group построили еще 83 метра Большой Байкальской тропы

Волонтеры En+ Group проложили 83 метра новой тропы и привели в порядок участок старой. Фото: Александра Трифонова

Пеший туризм становится все популярнее и доступнее. На Байкале, в поселке Большое Голоустное, волонтеры En+ Group построили 83 метра Большой Байкальской тропы. Кроме того, добровольцы расчистили 220 метров уже построенной.

Новая тропа пролегает от Большого Голоустного в сторону Бугульдейки. В перспективе она соединит эти два байкальских поселка. Не за горами и те времена, когда и до бухты Песчаной, куда сегодня можно добраться только по воде, можно будет пройти пешком.

«Здорово быть кому-то полезным», - говорят волонтеры, которые работали на строительстве тропы.

Строили тропу с коллегами. Фото: Александра Трифонова

- Я турист, много хожу по тропам, но вот строить довелось впервые, - поделилась впечатлениями ведущий специалист компании «ЕвроCибЭнерго - Распределенная Генерация» Наталья Никифорова. - Я понимаю, насколько это важно с точки зрения экологии и как это облегчает походы будущим туристам.

Как говорится, и для отдыха, и для пользы дела.

И отдохнули, и полезное дело сделали. Фото: Александра Трифонова

- Рад, что в компании, где работаю, есть много возможностей для самореализации, - рассказывает главный экономист En+ Digital Александр Новиков. - Участвую во всех волонтерских акциях En+ Group. И в этом не только моя внутренняя потребность делать что-то полезное, но и возможность пообщаться с коллегами неформально. Это сближает, улучшает отношения, помогает потом в сотрудничестве, учит взаимовыручке.

Напомним, Большая Байкальская тропа - это, собственно, не только название тропы, которая особенно известна сибирякам на участке от Листвянки до Больших Котов, но и одно из старейших добровольческих экологических объединений на Байкале. За 17 лет оно обустроило и обслуживает более 500 км экологических троп, по которым ежегодно проходит более ста тысяч туристов.

Теперь по тропе можно безопасно ходит в поход. Фото: Александра Трифонова

En+ Group с 2011 года ведет комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий, основные положения которой сформулировал основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска. Например, ежегодно проходит всем известная акция «360», когда волонтеры собираются в разных точках на Байкале, в Иркутске и других городах и вместе проводят масштабную уборку берегов озер и рек от мусора.

Также En+ Group запустила грантовый конкурс экологических проектов, тем самым поощряя и поддерживая самые яркие инициативы региональных сообществ, ведет экологический мониторинг водных объектов и т.д.

Красота — вокруг. Фото: Александра Трифонова

Словом, волонтерские программы En+ Group объединяют широкий круг людей, работников предприятий, школьников, студентов, представителей социальных и образовательных учреждений.

Корпоративное волонтерство - это не только забота о мире и людях вокруг, считают в компании, но и создание культуры вовлеченности в коллективе, где у каждого человека есть возможность совершенствоваться.