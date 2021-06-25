Нотариус поможет срочно передать документы в другой город или удостоверить сделку, когда стороны находятся в разных городах

О возможностях цифрового нотариата рассказывает нотариус Нотариальной палаты Иркутской области Марина Шевчук. Фото: архив героя пубикации

Иногда случается так, что какой-то документ нужен прямо здесь и сейчас, но его оригинал находится в другом городе и времени на то, чтобы переслать его почтой, как назло, нет. Хорошая новость: вам незачем спешить в дорогостоящие курьерские службы или сервисы доставки. Вместо этого вы можете обратиться за помощью к нотариусу, ведь чтобы мгновенно передавать в любую точку страны необходимые документы, сохраняя при этом их юридическую силу, существуют нотариальные действия по удостоверению равнозначности документов. Обо всем этом нашим читателям рассказывает нотариус Нотариальной палаты Иркутской области Марина Шевчук.

- Нотариальное действие по удостоверению равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе - это создание электронного документа на основании бумажного. После того как заявитель предоставляет нотариусу документ на бумаге, нотариус проводит его правовую экспертизу, удостоверяется в подлинности, затем сканирует его в соответствии с требованиями к формату электронного документа и подписывает квалифицированной электронной подписью нотариуса, - объясняет Марина Шевчук. - Изготовленный таким образом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, равнозначность которому удостоверена нотариусом. Электронный образ документа, содержащий удостоверительную надпись, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и передается клиенту по электронной почте или на таких носителях информации, как CD/DVD-диски, флэш-карты и иные устройства.

Полученный файл можно использовать непосредственно в электронном виде либо обратиться, при необходимости, к любому нотариусу, чтобы «провернуть фарш назад» - то есть, на основании представленного файла создать документ на бумаге.

- Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу означает подтверждение тождественности содержания представленного нотариусу электронного документа содержанию изготовленного нотариусом документа на бумажном носителе, - рассказывает наша собеседница. - При этом нотариус проверит действительность квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, а затем изготовит документ на бумажном носителе - он будет иметь ту же юридическую силу, что и электронный документ, равнозначность которому удостоверена нотариусом.

Причем современный российский нотариат не ограничивается такими бумажно-электронными трансформациями документооборота. Например, с вступлением в конце 2020 года в силу положений так называемого закона о цифровом нотариате, некоторые нотариальные действия стало возможно совершать вовсе без личной явки заявителя к нотариусу.

Так, одним из нововведений является дистанционное удостоверение сделок с привлечением двух и более нотариусов. Это означает, что заключить сделку или оформить соглашение теперь можно и на расстоянии - когда участники сделки или соглашения находятся в разных городах или не могут встретиться лично по каким-то другим причинам. В этом случае каждый из них обращается к любому удобному для него нотариусу - и в оговоренное время все стороны сделки должны присутствовать у выбранных ими нотариусов. Важное ограничение: при удостоверении договора об отчуждении объектов недвижимого имущества двумя и более нотариусами хотя бы один из них должен осуществлять свою деятельность в том регионе, где находится данная недвижимость.

- К наиболее часто нотариально удостоверяемым сделкам относятся сделки с недвижимостью (купля-продажа квартиры, дома, земельного участка), с долями в обществе с ограниченной ответственностью; алиментные соглашения и соглашения о разделе имущества, брачные договоры. При этом в дистанционной форме можно нотариально удостоверить любые двусторонние и многосторонние договоры, - поясняет Марина Шевчук. - На практике это будет выглядеть так. Проект сделки создается нотариусами, которых выберут сами участники сделки. Затем каждый участник сделки в присутствии своего нотариуса должен подписать экземпляр сделки в электронной форме простой электронной подписью, а также экземпляр сделки на бумажном носителе (последний останется в архиве нотариальной конторы). Электронный экземпляр сделки с совершенной удостоверительной надписью подписывается удостоверившими ее нотариусами их квалифицированными электронными подписями и будет храниться в Единой информационной системе нотариата. Стороны сделки, совершенной в дистанционном формате, могут получить договор как в электронном, так и в бумажном виде. При этом количество участников и, соответственно, нотариусов, привлекаемых к сделке, не ограничено.

Такой договор, удостоверенный двумя и более нотариусами, будет считаться договором, заключенным в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. А оплата будет взиматься каждым нотариусом в соответствии с действующими тарифами и размерами оплаты услуг правового и технического характера. При дистанционном удостоверении сделки двумя и более нотариусами они несут солидарную, полную имущественную ответственность за результат своих действий. Таким образом, участникам сделки, как и всегда, гарантируется стопроцентное возмещение ущерба, если таковой возникнет в результате ошибки нотариуса.

- В сегодняшнем мире главная ценность - это время, потому электронный документооборот стал неотъемлемой частью современной жизни. Взяв его на вооружение, российский нотариат стал одним из наиболее передовых правовых институтов, который в полной мере осваивает электронное пространство, внедряет и использует в своей деятельности цифровые технологии, - резюмирует Марина Шевчук.

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