Тарифы на электроэнергию в Иркутске с 1 июля 2021: как вырастут цифры в платежках по ЖКХ. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Иркутяне уже привыкли, что с 1 июля растут цифры в платежках за ЖКХ. И этот год, конечно, не станет исключением. Буквально через неделю вырастут все расходы на коммуналку, кроме вывоза мусора. Эта услуга, наоборот, подешевеет. Рассказываем, как изменятся тарифы на электроэнергию в Иркутске с 1 июля 2021 года.

- Предельные изменения размера платы за ЖКХ утверждены указом губернатора, - отмечают в администрации Иркутска. – Для города на второе полугодие это 5,2%.

В соответствии с этим установлены и тарифы на ЖКХ, регулирует которые Служба по тарифам Иркутской области.

- С 1 июля 2021 года для городского населения установлен тариф на электрическую энергию 1,23 рубля, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - В первом полугодии свет иркутянам обходится в 1,17 рубля за кВт.ч.

В пригородах Иркутска, формально считающихся сельской местностью, например, в Березовом или Луговом, как и в Хомутово, на свете по традиции сэкономят. Для деревенских электричество по-прежнему стоит дешевле рубля за кВтч – 0, 861, правда, до этого было еще дешевле – 0, 819. Из-за доступных счетов за свет у нас до сих пор не принято устанавливать двусоставные счетчики с разным тарифом на день и ночь, а жители близлежащих поселков упорно отапливают дома с помощью электроэнергии. Таковы тарифы на электроэнергию в Иркутске с 1 июля 2021 года.

Вырастут с 1 июля 2021 в Иркутске и другие тарифы. За холодную воду, например, сумма вырастет на 51 копейку – с 12, 94 до 13, 45 рубля, а за горячую на 34 копейки - с 23,41 до 23,75 рубля за кубометр. Что касается отопления, то тут траты увеличатся с 1466,72 до 1522,45 за гКал. Водоотведение тоже подорожает – на 60 копеек. В платежках теперь стоит цифра 16,35, а было - 15,73 рубля за кубометр.

Правда, вывоз мусора, наоборот, подешевел с 576, 05 до 499, 06 рубля за кубометр.

К слову, у всех соседей цены на ЖКХ в большинстве случаев выше, чем в Иркутске. Скажем, в Красноярске стоимость кВт электроэнергии достигнет 2,83 рубля при односоставном счетчике. А в том случае, если есть перерасход и нагорело слишком много (есть социальная норма) - 4, 57 рубля. В Новосибирске платят по 2, 93 рубля.

В целях экономии здесь ставят двойные счетчики с минимальной ценой ночью. На это время и планируют, например, большую стирку. В современных моделях бытовой техники есть функции «отложенного старта». А лампочки используют только энергосберегающие. Иркутянам все это еще предстоит. Пока тарифы на электроэнергию в Иркутске с 1 июля 2021 года еще позволяют этого не делать.