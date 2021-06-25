Восьмимесячная девочка, которую мать оставила на берегу с пьяным мужем, утонула на Ангаре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедия произошла 25 июня в Усолье-Сибирском. Молодая пара решила отдохнуть на берегу Ангары, взяв с собой восьмимесячную дочь. Через некоторое время девочка проголодалась, и 25-летняя мать отправилась домой за детским питанием. Ребенка она решила оставить со своим выпившим мужем, который уже дремал. Вернувшись, девушка поняла, что дочери нет. После нескольких минут поисков тело ребенка пара нашла в воде без признаков жизни. Врачам спасти 8-месячную девочку не удалось. Правоохранительным органам предстоит выяснить, почему родители так халатно отнеслись к безопасности своего малыша.

- В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней и условий её проживания в семье. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В следственном комитете по Иркутской области рассказали, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, первый случай гибели ребенка на воде этим летом в регионе произошел в Черемховском районе. Там компания женщин с детьми отдыхала на местном карьере. 9-летнюю девочку, сидящую в воде лицом вниз, заметил мальчик. Она на него не реагировала и он понял, что что-то не так. Позже прибежали взрослые, они вытащили ребенка на берег, но было уже поздно. Врачи скорой помощи оказались бессильны. Во время гибели дочери мать выпивала на берегу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

9-летняя девочка утонула на карьере в Черемховском районе (подробности)