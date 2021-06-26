Вам пюрешку с котлеткой или экономить будете? Иркутяне тратят на еду 22,5% доходов, а москвичи 9%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что у вас на завтрак, обед и ужин? Конечно, у всех разное. Аналитики сети региональных исследовательских компаний «Полстеры.рф» «покусились на святое». Взялись за проект «Пюрешка с котлеткой» и создали универсальное меню на день для всей страны. В него вошли завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат оливье, поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб). Всего 31 продукт. И уже год как раз в три месяца, в один и тот же день сравнивают, как поменялась стоимость меню, если продукты для него покупать в супермаркетах.

Самые дешевые завтрак, обед и ужин летом 2021 года оказалась в Нижнем Новгороде - 304,36 рубля, следом идет Барнаул, где на продукты ушло бы 308,46 рубля, а третьей стала Самара с суммой в 310,15 рубля. В общем, все регионы сельскохозяйственные, с хорошим климатом и местными продуктами.

Самая дорогая еда в Якутске (528,22 руб.), Мурманске (424, 43) и Улан-Удэ (392,97). А что в Иркутске? Нам дневной рацион обходится в среднем в 381,7 рубля. Продукты тоже дорогие, но в целом доступнее, чем у соседей, хотя год назад было наоборот. К тому же за год наш рацион, по наблюдениям маркетологов, подорожал всего на 9%, тогда как в основном регионы прибавили 20%. За это спасибо местным производителям!

Аналитики из «Пюрешки» взяли и сравнили, у кого сколько средств уходит на еду, если питаться нормально, а не сидеть на картошке, макаронах и чае, и выяснили: когда москвич (довольный и сытый) встает вечером из-за стола, он тратит на питание всего 9% дневного заработка, а сибирякам приходится раскошеливаться «по-крупному», у них уходит 20 - 25%, а то и больше. Тут выбирай - либо выкидывай из меню салаты и ешь поменьше мяса (да, вредно!) или подрабатывай.

Ну, по правде сказать, во многих городах центра и юга страны на «нормально поесть» расходуют еще больше - около трети всех доходов. А в Саратове и Ставрополе больше всех. Еда-то дешевле 300 рублей в день нигде уже не обходится.