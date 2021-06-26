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Общество26 июня 2021 8:43

Синоптики предупредили, что жара ушла из Иркутска надолго

Какую погоду ждать на следующей неделе
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Синоптики предупредили, что жара ушла из Иркутска надолго.

Синоптики предупредили, что жара ушла из Иркутска надолго.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы привыкли - три дня жары обычно сменяются тремя днями дождей. И наоборот. Сейчас, судя по прогнозу иркутского гидрометцентра, как раз наступил черед осадков. Пора бы, а то леса горят и приходится искусственно вызывать дожди. Но у природной канцелярии свои расклады, и непогоду в Иркутске она, судя по всему, вызвала надолго.

- Переменная облачность, кратковременные дожди, до+25, - читаем в прогнозе Иркутского гидрометцентра на сегодня, 26 июня. На завтра прогноз не меняется, только температура падает. Ну это неудивительно, когда дожди, она всегда снижается.

И к началу следующей недели, по прогнозу гидрометцентра России, может упасть до прохладных +18. И те самые кратковременные ( а, может, и не всегда кратковременные, тут как повезет) дожди на целую неделю. Такой прогноз пока дают по пятницу включительно. Хотя температура и будет колебаться от +18 до +22 днем, но к вечеру традиционно снизится до +10, а это уже очень свежо. Поэтому, несмотря на приближение июля, убирать в дальний угол легкие куртки и ветровки пока рано.

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