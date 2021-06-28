Маршрутчики объявили о повышении стоимости проезда в Иркутске, а власти против.

Ровно три года не повышалась цена в общественном транспорте Иркутска. И вот, перевозчики заговорили о том, что цена в 20 рублей днем и 25 после восьми вечера в автобусах и маршрутках слишком мала. Да, сразу 11 иркутских коммерческих компаний-перевозчиков с 1 июля 2021 года запланировали повышение стоимости проезда. Некоторые пассажиры уже увидели объявление в автобусах, на котором сказано, что с 2 июля проезд уже днем станет 25 рублей, а вечером – все 30 руб.

После того, как фото объявления попало в соцсети, горожане разделились на два лагеря. Первые возмутились, сказав, что вечером порой вообще не могут дождаться своей маршрутки. И намекнули на совсем изношенный автопарк. А вот вторые отметили, что повышение цены на 5 рублей никак не ударит по их карману. Сами перевозчики попытались аргументировать новую стоимость, прежде всего постоянным подорожанием бензина на заправках города и ростом цен на новые автомобили. А еще добавили, что из-за коронавируса люди якобы стали меньше пользоваться общественным транспортом.

- Директора компаний уже сообщили нам об этой инициативе, - рассказали «КП»-«Иркутск» в пресс-службе администрации Иркутска. – Было проведено совещание, на котором мы ответили, что на данный момент повышение тарифа нецелесообразно. Оно может негативно сказаться на покупательской способности горожан. Произойдет отток пассажиров.

И как решить проблему? В администрации отвечают, что это поможет сделать программа развития системы общественного транспорта, которая рассчитана на ближайшие 5 лет. И вот, какие варианты предлагаются.

- С 2022 года планируем заключать муниципальные контракты, по которым перевозчикам будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров, - объясняет и. о. заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию Иван Фоминых. – Эта схема уже успешно зарекомендовала себя в других регионах. В этих городах повысилось качество услуг, началось обновление автопарка.

Так повысят ли плату за проезд? Вот главный вопрос, который интересует горожан. И какую сумму мелочи теперь держать в кармане на остановке.

- Мы договорились, что вопрос о повышении тарифа рассмотрим не ранее января 2022 года, - продолжает Иван Фоминых. – Расчет проведут специалисты. Мы понимаем, что такое решение назрело из-за роста затрат. Но интересы пассажиров также нельзя забывать. Поэтому нужно не только обосновать людям увеличение цены, но и добиваться повышения качества перевозок. Что касается муниципального транспорта, то там тарифы останутся прежними

Кстати, по закону перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать тарифы. Для этого нужно предупредить администрацию города и обосновать решение.