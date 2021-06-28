Девятиклассница из Иркутской области забеременела от изнасиловавшего ее 52-летнего друга семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О шокирующей истории, которая произошла в небольшом селе в Иркутской области, стало известно в соцсетях. Там рассказали ситуацию, в которую попала местная 15-летняя Маша (имя изменено, прим. Ред.). Девочка забеременела от изнасиловавшего ее 52-летнего мужчины.

Итак, в июне Маша пришла на прием к гинекологу. Как оказалось, уже находясь в интересном положении. Для врача, конечно, не составило труда определить срок беременности.

- Да у вас уже 21 неделя идет, - вскрикнул гинеколог.

Как бы ни хотела огласки девочка, врач обязан был сообщить об этом в полицию. Что он и сделал. Уже через несколько часов школьница рассказывала сыщикам подробности того, как забеременела и главное, назвала имя отца. По ее словам, все произошло в начале февраля. В один из вечеров, Маша осталась ночевать у подруги своей матери. Почему, не уточняется. Так вот, в доме находился 52-летний муж этой подруги. Пьяным он начал приставать к Маше, набросился на нее и изнасиловал. Где была жена изверга в этот момент, также не сообщается.

Информацию об этом диком случае, корреспонденту «КП»-»Иркутск» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Также в соцсетях сообщили, что семья Маши благополучная. Чего не скажешь о насильнике. Кстати, он уже задержан. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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