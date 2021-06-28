Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 июня: в ковидных госпиталях региона 4397 пациентов, за сутки скончался 21 зараженный

В коивдных госпиталях региона больше 4300 пациентов Фото: ИВАНОВА Диана

Коронавирус в Иркутске, 28 июня. 1154 – таким было количество пациентов в ковидных госпиталях региона 1 июня. За этот неполный месяц оно возросло до 4397. Именно за жизнь и здоровье такого количества человек, зараженных COVID-19, сегодня борются в медицинских учреждениях Приангарья. За сутки на больничные койки попал 121 зараженный. Амбулаторно лечатся еще 2008 инфицированных. Так на сегодняшний день в Иркутской области 6405 человек больны новой коронавирусной инфекцией, 215 из них находятся в тяжелом состоянии.

Общее число случаев инфицирования на 28 июня составляет 73 840. Радует, что большинство уже выздоровели. С COVID-19 справились 70 210 человек (+22 за сутки), из них 6561 - дети.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Увы, но не все смогли победить заразу. Сегодня стало известно, что за сутки скончался 21 зараженных: причиной смерти 19 из них стал коронавирус, еще двое не перенесли иных тяжелых болезней. С начала пандемии регион потерял уже 3098 человек: 2804 умерли от COVID-19, еще 294 имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые привели к летальному исходу.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 июня: поступила новая партия вакцины

24 000 доз вакцины от коронавируса прибыли в регион накануне. Медикаменты сразу же распределили в прививочные пункты Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Слюдянки, Саянска и в другие города и населенные пункты.

Вакцина из-за третьей волны пандемии стала пользоваться небывалым спросом. Количество желающих вакцинироваться увеличилось в разы за этот месяц. Медики ставят «уколы» здоровья и в выходные дни и выезжают на предприятия. Так что эти 24 тысячи доз разлетятся быстро, минздрав ждет партию в скором времени еще в 27 000.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 28 июня.

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