В каких районах Иркутска в июле отключат холодную воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Энергетики плановые работы на теплосетях в основном завершили. Масштабные отключения горячей воды в городе пришлись на июнь. В дальнейшем они, конечно, тоже возможны, но не столь значительные. А вот городской водопровод продолжают приводит в порядок перед зимой. Где запланировано отключение воды в Иркутске в июле 2021? На июль запланированы два отключения холодной воды, одно из них затронет большую часть Октябрьского округа, второе – несколько домов Свердловского.

Без холодной воды жителям Октябрьского округа ( район отключений – от улиц Кожова и Верхней Набережной до микрорайона Солнечного и пригородных поселков) придется обходиться не так долго – около полутора суток. Цистерны будут доставлять воду только к больницам и другим соцучреждениям. Так что нужно запастись ею уже к этому четвергу, 1 июля и так, чтобы хватило до 12 часов утра 3 июля.

Что касается отключений в Свердловском округе, то их можно назвать незначительными, несмотря на то, что они тоже займут полтора суток, с 22 по 24 июля. Однако здесь под это подпадают лишь несколько зданий. Это все адреса, где пройдет отключение холодной воды в Иркутске на июль 2021.

Конечно, это неудобства. И терпеть их никому не хочется. Но вариантов нет, нужно обеспечить бесперебойную работу водопровода зимой, а для этого тщательным образом проверить все сети.

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ

Отключение холодной воды с 22:00 часов 1 июля 2021 года до 12:00 часов 3 июля 2021 года

Адреса

- 2-й Сарайный 8, 10, 14, 12,

- 2-я Аларская 15а, 17, 33, 41, 43, 44, 47, 48, 49б, 50а, 52, 53, 54, 57а, 57в, 71/73, 75, 77, 81/1, 96, 111

- 2-я Летчиков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 25а, 26, 26а

- 3-я Летчиков 8, 5, 6, 22, 18, 10, 9, 12, 7, 1, 11, 2, 3, 19, 4, 17, 20, 21, 21а, 19/1, 23, 8а, 1а,

- 4-я Летчиков 8, 5, 6, 10, 7, 1, 11, 3, 4, 10а, 6а,

- 4-я Советская 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1 Б, 1 Ж, 2, 4, 5, 6, 7, 78, 9, 98, 9а, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 22, 22а, 23а, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 60, 60/1, 65, 80, 86, 86А, 100, 102, 108, 108а, 110, 110а, 110б, 112, 114

- 5-я Летчиков 1, 1а, 1в, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а

- 6-я Летчиков 1, 2, 4, 5а, 6, 7, 8

- 6-я Советская 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 16, 18, 18а, 18а/1, 18а/2, 18а/3, 18б, 19, 20, 21, 21а, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 53, 54, 55, 57, 67, 69, 76, 78, 80, 80/1, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 100

- 21 км Байкальского тракта коттеждный поселок

- 23 км Байкальского тракта нп, ул Падь Еловая Санаторий

- 25 Октября 6, 8, 8 А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13 А, 14, 15 А, 16, 17, 18, 19, 19 А, 20, 21, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 38а, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 51а, 55, 57, 59, 61, 63

- Авиаторов 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27

- Академика Бурденко 1, 2, 2/1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18а, 19, 21

- Аларская 1, 8, 10, 11, 13

- Александра Невского 3, 5, 7, 12, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 38, 3б, 46а, 46б, 46в, 48, 48а, 50, 52, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 76, 78, 80, 81, 89, 91, 93, 95, 97/1, 97/2, 97/4, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 105, 105а, 107

- Алексеева 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7

- Амурский 7, 10, 12, 14, 16

- Арсеньева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13

- Атласова 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16

- Аэрофлотская 5, 6, 7, 7/1, 7а

- Байкальская 30, 42, 44, 46, 48, 48/1, 48а, 50, 52/1, 54, 56, 58, 58А, 58Б, 58в, 58д, 58е, 58ж, 58з, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 86, 89, 94, 96, 99, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 107, 107а/1, 107а/2, 107а/3, 107а/4, 107а/5, 107а/6, 108, 109, 118, 118а, 118б, 120, 121, 122, 124, 124/1, 124/3, 125, 126, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 127, 128, 129, 130, 130/1, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 149, 151, 153, 155, 155а, 156, 157, 157/1, 157/2, 157А, 158, 159, 159А, 160, 160а, 161, 161А, 162, 163, 164, 165, 165А, 165Б, 166, 167, 168, 168а, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 174а, 175, 176, 176а, 178, 180, 180А, 180б, 182, 183, 183а, 184, 185, 186, 187, 187а, 188, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 198А, 199, 200, 200а, 200б, 201, 201/203, 201а, 202, 202/1, 202/10, 202/11, 202/12, 202/13, 202/14, 202/2, 202/20, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 202а, 203, 203а, 203б, 204, 205, 206, 207, 207а, 208, 209, 209а, 211, 212, 213, 214, 215, 215а, 216, 216а, 216а/1, 216а/2, 216а/3, 216а/4, 216а/5, 217, 217а, 218, 219, 219а, 220, 221, 222, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 232а, 233, 234, 234а, 234б, 234б/1, 234б/2, 234б/3, 234б/30, 234б/4, 234б/5, 234в, 234в/1, 234в/2, 234в/3, 234в/4, 234в/5, 234в/6, 234в/7, 235, 236, 236/1, 236/2, 236б, 236б/1, 236б/2, 236б/3, 236б/4, 236б/5, 236б/6, 236б/7, 236б/8, 236б/9, 236в/1, 237, 238, 238а, 238б, 238в, 239, 239а, 241, 241а, 242, 243, 244, 244/1, 244/2, 244/3, 244/4, 244/5, 244/6, 244а, 244в, 245, 246, 247, 248, 248/1, 249, 249а, 250, 250/1, 250а, 250б, 251, 251А, 251Б, 252А, 252Б, 253, 253/1, 253а, 253б, 254, 255, 255/1а, 255/2а, 256, 257, 257А, 257б, 258, 258а, 259, 259а, 259в, 260, 261, 261а, 263, 265, 265а, 266, 267, 267а, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 273А, 274, 274а, 274в, 275, 276, 277а, 278, 279, 280, 280/1, 282, 284, 284а, 286, 287, 288, 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 290, 290а, 291, 291/1, 291/2, 291б, 292, 293, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293а, 295, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 295/5 295/6, 295/7, 295/8, 295/8а, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 295/14, 295/16, 295А, 295а/14, 295Б, 295в, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 309, 310, 310а, 311, 312, 312а, 313, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 319, 32, 320/1, 320/2, 321, 322, 322а, 328, 330, 330а, 332, 334, 338, 340, 340/1, 340а, 342, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 342а, 344, 346, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 346/7, 346/8, 346/9, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 354, 354/1, 354/2, 356/1, 358/1, 366, 366/4, 368, 368/2, 370/2, 370/3, 370/8, 370/8а, 370/8б, 370/9, 404, 406, 408, водно-спортивный комплекс, торговые павильоны в районе дома 203 и 274

- Верхняя Набережная 65, 65г, 67, 69, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 123, 125, 129, 131, 131а, 133, 135, 139, 145/1, 145/10, 145/11, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/17а, 145/18, 145/19, 145/2, 145/20, 145/21, 145/22, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145а, 161/13, 161/14, 161/15, 161/16, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 167/1, 167/10, 167/11, 167/12, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 169, 173, 173/1

- Вилюйская 18/8, 28, 43, 63

- Витимский пер. 15, 17, 19, 21, 23

- Волжская 1, 3, 3а, 8б, 13, 14, 14а, 15, 19, 20, 21, 23, 23 а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 47, 49, 51, 51а, 51б, 53, 55, 57

- Волочаевская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

- Гаражный 40, 42

- Дальневосточная 1, 3, 4, 4а, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 21, 22/1, 22/2, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 30, 30 а, 31, 31а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 37б, 38, 40, 42, 44, 46, 46 б, 46/1, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55б, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 62, 63, 65, 67а, 69, 84, 90, 92, 94, 96, 98, 104, 106, 108, 110, 110/1, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154/1, 154/10, 154/2, 154/3, 155, 156, 157, 158/2, 158/3, 158/4, 159, 161, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8

-Декабрьских Событий 92, 96, 96а, 98, 100, 102, 112

-Депутатская 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41а, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 43/2, 43/3, 43/5, 44/1, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 48, 49а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60/1, 60/2, 61/9, 62, 62в, 63, 63/1, 63/2, 64, 66, 68, 69, 69/2, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 74, 74а, 74б, 75, 75/1, 76/1, 77, 78, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 89, 89а, 93, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 110а

- Дзержинск п, мкр. Современник 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22

-Дзержинск п, пер Горный 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16

- Дзержинск п, пер Дорожный 1, 1б, 3а, 5а, 7, 11, 15, 17, 17 А, 20

- Дзержинск п, пер Молодежный 1, 3, 5, 18а

- Дзержинск п, пер Светлый 1, 2а, 2б, 3, 4, 6, 10, 11, 12

- Дзержинск п, пер Студенческий 1, 3, 9, 10, 11, 12, 16

- Дзержинск п, ул Армейская 1

- Дзержинск п, ул Березовая 28

- Дзержинск п, ул Восточная 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22

- Дзержинск п, ул Дорожная 67, 75а

- Дзержинск п, ул Ивановская 8, 5, 13, 14, 9, 12, 7, 1, 11, 2, 3, 15, 16, 4,

- Дзержинск п, ул Летняя 6, 7, 3

- Дзержинск п, ул Полевая 2, 9, 12 а, 15, 16, 19, 17, 21

-Дзержинск п, ул Ушаковская 2, 7, 8, 9, 10а, 14

-Дзержинск п, ул Шоферская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21

-Донская 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 10, 12, 12а, 15, 16а, 17, 19, 19а, 21, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28г, 36, 38, 40

- Дорожная 1, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4-6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 21, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 51в, 51г, 51е, 51ж, 53, 55, 56а, 57, 59, 61, 63, 65, 63

- Дыбовского 4, 4/2, 8/1, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 10, 17

-Егорова 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

-Жигулевская 1а, 2а, 4, 5, 7, 28, 28а, 28б

Загоскина 9, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29а, 32, 34, 36, 38, 44

Зверева 1, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 5, 8, 9, 9б, 10, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 30б, 31, 33, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а

Ипподромная 2, 4, 4а, 5, 7, 10, 11б, 12а, 13, 14, 15, 16а, 17, 19, 23, 24, 25в, 31, 32, 34, 38, 42, 60, 64, 74, 80, 82, 104а, 104А/1, 104б, 106, 116а, 126, 126в, 134, 155, 159, 162а, 166, 166а, 168, 170, 172, 172/2, 172/3, 174, 176, 178, 186, 188, 188/1, 194, 198, 200

м-н Солнечный Гормолзавод, павильон

21 км Байкальского тракта Котельная

ул Ивановская 11

ул Летняя (п.Дзержинск) 8

ул. Западная 5, 9

ул Солнечная 16

Иркутской 30 Дивизии 1а, 2, 3а, 4, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 7а, 8, 11, 13, 15, 17а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26/1, 26/10, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 28, 28а, 48, 48а, 48б, 51, 53, 55, 57

Канская 11, 13, 15, 16, 17, 19а, 20, 22, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35а, 35б, 37, 39

Карла Либкнехта 26, 97, 97а, 99, 99а, 106, 107а, 107б, 107в, 107г, 107д, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 121, 125, 127, 130, 130а, 131, 132, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 157/2, 159, 180, 182, 184, 193, 195, 197, 197/1, 199, 200, 202, 205, 206, 206а, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 216а, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 229, 230, 232, 239, 239в, 242, 243, 245, 247, 249, 251, 254, 262

Кожова 33, 40, 42

Коммунаров 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 9/5, 10, 10а, 11, 13, 13а, 13в, 14, 14/1, 14/2, 15б, 16, 17а, 19а, 21, 21б, 23

Коммунистическая 1, 1/3, 1а, 2, 2/1, 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 17г, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/5, 24/6, 27, 27а, 29, 31, 33, 40, 42, 42а, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 59, 60, 60а, 61, 62, 62а, 65, 65а, 67, 69, 72, 74, 76, 78

Комсомольская 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/3, 22, 24, 29, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Космический 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 2а, 5, 7, 9, 11, 12

Красноказачья 9а, 48, 50, 52, 57, 66, 68, 70, 74, 74/1, 74/2, 76, 76/1, 76/2, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 86А, 88, 90, 92, 95, 97, 99, 100, 101, 101а, 101а/2, 101а/4, 101а/5, 101а/6, 102, 103, 104, 105, 107а, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 113а, 114, 115, 116, 119, 119/1, 119/2, 119А, 120, 120/1, 120/3, 120/4, 120/7, 123, 125, 127, 131, 131 А, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 135

Красноярская 1, 1/1, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9б, 11, 11а, 11б, 13, 14а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24а, 25, 26, 28, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 68, 70, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88

Красных Мадьяр 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8д, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14/2, 16, 17, 19, 19а, 19б, 21, 22, 23, 24, 25, 25 А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33в, 33е, 35, 35а, 37, 38, 38а, 38б, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, 46, 46а, 46в, 48, 50/2, 50а, 50д, 52, 52а, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62а, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 102, 105, 110, 112, 119, 120, 121, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 139, 141, 161, 161А, 166, 166а, 168, 168а, 170, 172

Крылатый 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/5а

Кубанская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Култукская 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/13, 56/15, 56/18, 56/1а, 56/1б, 56/20Б, 56/22Б, 56/23, 56/26, 56/27г, 56/29А, 56/2б, 56/3, 56/31б, 56/34а, 56/35а, 56/35б, 56/37а, 56/39, 56/39а, 56/39б, 56/3а, 56/40, 56/40б, 56/48, 56/50а, 56/5а, 56/61б, 56/61в, 56/65, 56/66б, 56/67, 56/68 А, 56/6а, 56/70, 56/72б, 56/73а, 56/76б, 56/79а, 56/83, 56/91, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 89, 91, 93, 95, 99, 99/11, 99/12, 99/13, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19, 99/20, 99/6, 99/7, 99/8, 99/9, 101, 101в, 101г, 103, 105, 107, 107/1, 107/2

Лагерный 1, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 11

Лазарева 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а

Лапина 37, 39, 41, 43б, 45

Лебедева-Кумача 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8б, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24/5, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 57, 59

Ледяная 1а, 5, 63а, 68

Лесопильный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Летняя 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15

Летчиков 2, 4

Лопатина 2, 4, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 35, 37, 39, 41, 47, 51

Луговой 1, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21

Лызина 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 40, 41, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 51, 53, 55, 57, 59

Лыткина 2, 2/1, 2а, 2б, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9б, 11, 11/6, 11/7, 14, 27/6, 27/7, 29, 29а, 29б, 31, 32, 34, 34а, 36, 41, 42, 42а, 54а, 54б, 56, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 79, 79/1, 80, 82/1, 82/2, 82/4, 82/5, 84, Павильон около д. 14

Марины Расковой 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 9а, 9а/11, 10, 12, 13

Маршала Жукова 1, 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5а, 8, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11а, 11 А, 11 Б, 11 В, 11 Г, 11 Д, 11 Е, 11 Ж, 11 И, 11 К, 11 Л, 11 М, 11 Н, 11 О, 11 П, 12, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 68/15, 68/16, 68/17, 70, 70/1, 70а, 70б, 72, 72а, 72б, 72в, 72г, 72д, 72е, 72з, 72и, 72к, 82, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 98/1, 98/2, 100, 102, 104, 108, 112, 116, 120, 122, 124

Миловиды дп, ул Любимая 21

Можайского 1, 1а, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 11а, 13, 15, 17, 19, 21

Молдавская 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Молодежная 1, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28

Молодежный пос: 8, пер Байкальский 4, пер Молодежный 1, 1/1, 4а, 5б, 5г, пер Снежный 1б, 3, ул Березовая 15, ул Грибная 2, 4, 6, 8, ул Дачная 9г, 10, 10в, 10г, ул Зеленая 1б, ул Иванишина 2, 4, 13, ул Кузнецовой 2а, 3, 14, ул Подгорная 16, 16а, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 68, ул Скалона 4, ул Угарова 3, 5, 6а, 8, 9, 10

Новая Разводная поселок: 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 227 ; мкр Горизонт 2, 3, 5, 6/1, 6/2, 8, 11, 12, 13, 14; пер Звездный 2, 5; ул Звездная 11; ул Ильинская 1; ул Карьерная 5; ул Никольская 16, 21, 24; ул Пражская 20; ул Светлая 10; ул Снегири 2; ул Солнечная 11; ул Строителей 5, 7, 70, 71, 72, 75

Огарева 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Омулевского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22, 24, 26/1, 31а, 33, 35, 44, 49, 52, 52а, 54, 54а, 56, 58, 60

Онежская 1, 3, 3а, 14, 15, 31, 70а

Осенний 2

Осетровский 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 22

п. Дзержинск, ул Полевая 13, 16

Парковая 4, 6, 8, 10, 16

Партизанская 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52г, 56, 63, 66, 68, 71, 71а, 74, 74ж, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 86б, 87, 88, 90, 92, 101, 102, 105, 105а, 106, 107, 107а, 108, 109, 109а, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 119, 121, 123, 123 А, 125, 127, 129, 129а, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 147, 149

Пискунова 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 98, 9а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 28а, 30, 30а, 31, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 61, 61а, 63а, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 69а, 70, 71, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 89/1, 100, 102, 102а, 104, 106, 115, 117, 119, 121, 122, 125, 127, 128, 128а, 128б, 128д, 129, 130, 130а, 130б, 130в, 131, 131/1, 131/2, 131/3, 131а, 131б, 132, 132а, 132б, 132в, 133, 133/3, 133а, 133б, 134, 134а, 134б, 134в, 135, 135/1, 135/2, 135б, 136, 136а, 136б, 136в, 137, 137/1, 137/3, 138, 138/1, 138а, 138б, 138в, 139, 139/1, 139/2, 13а, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 141, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142/7, 146, 146/2, 146/61, 147, 147а, 148, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149а, 150, 150/1, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 150/9, 151, 151/3, 152, 152/1, 152/2, 152/3, 154, 154/1, 156, 156/1, 158, 158/1, 160, 162

Плодово-ягодный 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11

Пограничный 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 2, 4, 6

Подгорная 68

Полюшко 86

Портовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Постышева 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 41б

Провиантская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 29

Ржанова 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3, 5, 66, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41б, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 100, 110а, 164

Рябиновая 2, 3, 5, 9, 11-11а, 12, 15, 17, 22

Саянский 5а, 5б, 5в, 5г

Седова 5, 11, 13, 13в, 15, 29, 33а, 35, 35в, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 54а, 54б, 54в, 55, 55в, 56, 58, 59, 60, 62, 62/3, 63, 64в, 65, 65А/1, 65а/2, 65а/3, 65а/4, 65а/5, 65а/6, 65А/8, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 89, 92, 95, 97

Семена Лагоды 1, 3, 3а, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5а

Сибирская 1а, 1б, 3а, 2, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21а/1, 21а/2, 21а/3, 21а/4, 21а/5, 22, 23, 23а, 24, 24а, 24б, 25, 26, 27, 28, 30, 38, 40

Сибирский 1, 2, 3, 4, 5, 6

Сибиряк 15, 19-а, 20, 20 В, 20 г, 24, 244, 29, 31, 33а, 44, 45, 46 б, 50 б, 52б, 55, 60, 60в, 62-а, 64, 66, 69, 71, 74а, 76-а, 81, 87, 93 А, 93 Б, 93Г

Советская 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 10в, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45а, 45а/1, 45а/2, 45а/3, 45а/4, 45а/5, 46, 47, 57, 57а, 58, 58А, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 72а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82а, 83, 85, 87, 92, 93, 94, 96, 96-3, 95, 96а, 98, 107/26, 107/27, 107/28, 107/29, 107б, 109, 109а, 109б, 109г, 111, 113, 115, 115/2, 115/3, 115а, 115б, 115в, 115г, 117, 117/1, 119, 119А, 121, 121/1, 121а, 122, 122а, 123, 123а, 124а, 124б, 124в, 124г, 124д, 124е, 126, 127, 127а, 127б, 128, 129, 130, 132, 135/2, 135/3, 136, 137, 138, 139, 139а, 140, 142, 144, 146, 146/1, 146а, 148, 168, 170, 170/1, 172, 176/12, 176/13, 176/15, 176/159, 176/160, 176/168, 176/169, 176/170, 176/175, 176/181, 176/182, 176/183, 176/185, 176/187, 176/189, 176/19, 176/190, 176/191, 176/193, 176/195, 176/196, 176/197, 176/198, 176/199, 176/200, 176/201, 176/202, 176/203, 176/204, 176/205, 176/207, 176/7, 176/8, 176/9, 176б, 178, 180, 182, 184, 184а, 186, 188, 58, павильоны, Рынок "Новый", ТЦ "Иркутский", "Петровский", "Кенгуру", "Триумф"

Совхозная 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Солнечный нп, ул Кленовая 14,; ул Межевая 22, 24, 26, 28; ул Солнечная 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19; ул Тополинная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Солнечный-1 мкр, ул Звездная 2, 2б; ул Ольховая 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул Солнечная 2, 4, 13; ул Тополинная 8, 11, 12, 14

Солнечный-2 мкр: ул Болотная 9; ул Кольцевая 4

Станиславского 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33

Строительный 1, 4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 12

Тверская 59

Трилиссера 1/1, 1а, 1б, 1в, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 26, 27-27а, 30, 31, 32, 33, 33/2, 35, 38, 38а, 39, 39а, 41, 48, 48б, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 57а, 59, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 91 б, 91а, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110а, 112, 112/2, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 128, 141в, 143, 145, 147, 147а, 149

Трудовая 5, 6, 9, 25, 29, 49, 50, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 57, 58, 60, 66, 66д, 66е, 68б, 68в, 68д, 70/1, 70/2, 70/3, 72, 73, 75, 102, 107, 108, 108а, 108б, 108в, 109, 109а, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126а, 128, 129, 129а, 130, 131, 132, 133, 134

Трудовой 36-38, 40

Угольный 2, 2а, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24б, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58Б, 60, 62, 62а, 64а, 66, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 70, 72, 74, 74б, 74 б/с 9, 76, 76а, 78, 80а, 88а, 90

Урожайная 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14

Фомина 2, 3, 4

Цимлянская 1/1, 1/2, 2, 3, 3а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27-29, 28, 30, 30-30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43

Циолковского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-2, 8, 9, 11

Ширямова 2, 3, 5, 6а, 7, 8, 10, 10а, 13, 15а, 19а, 19б, 22, 24, 30, 32, 32/1, 33, 34, 34а, 35, 36, 38, 40, 40м, 50, 54, 56

Щетинкина 2, 4, 6/2, 8, 8б

Яблоневая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а

Ядринцева 1, 1/10, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6а, 1/7, 1/8, 1/9, 1а, 3, 5, 6, 7, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 26, 26а, 27, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/10, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/9, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48а, 48б, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 78а, 78б, 80, 80а, 82, 86/3, 86/4, 88, 90, 90в, 92

СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ

Отключение воды с 22:00 часов 22 июля до 16:00 часов 24 июля 2021 года

Академическая 13, 31

Гаражная 1

Лермонтова 339, 339а

Помяловского 3а, 3б, 3в