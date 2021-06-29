Эксперты рассказали, кому из жителей Иркутска выгодно переезжать в Москву. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это раньше, в советские годы, уехать в Москву из провинции, чтобы устроиться там работать и жить было практически нереально. Последние тридцать лет население столицы активно пополняется за счет амбициозных выпускников вузов и молодых людей вообще, готовых много работать, но реализовать себя и получать высокую зарплату. Садясь в самолет, большинство из них и не представляет, с какими сложностями столкнется. За них это подсчитали эксперты Службы исследований сайта по поиску работы hh.ru и сотрудники сервиса по поиску недвижимости ЦИАН. Одни - с точки зрения работы, другие - аренды жилья.

- Москва входит в число городов с наиболее высоким уровнем заработных плат в России, однако переезд в столицу за карьерными перспективами подразумевает дополнительные расходы, в первую очередь – в части проживания, - поясняют аналитики. - Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет 38,1 тыс. рублей, и это самый высокий показатель среди российских городов.

И тут важно понимать, что на большой заработок могут рассчитывать не все. Средний уровень зарплат для столичных сотрудников уровня «ведущий специалист»/«специалист» держится на уровне 89,2 тыс. рублей «на руки», и аренда съедает 43% всей получки. А это значит, что из большинства крупнейших городов России, 34 из них вошло в выборку, в половине случаев переезжать в Москву оказалось бессмысленно. К примеру, жители Иркутска c собственным жильем в своем городе в среднем будут иметь на 5,6 тыс. рублей свободных средств больше, чем при переезде в Москву. Нет смысла искать работу в столичной компании жителям Санкт-Петербурга, Дальнего Востока (Владивостока и Хабаровска), Урала (Екатеринбурга, Тюмени, Уфы).

Среди других городов, пользу от переезда исследователи нашли только для тех, кто уезжает из Кемерова, Астрахани, Липецка, Кирова, Барнаула, Тольятти, но сумма выигрыша невелика: от 3 до 6 тыс. рублей в месяц в среднем.

Почему же тогда едут? Во-первых, потому, что надеются - доход будет все-таки повыше, около ста тысяч. Во-вторых, будучи готовы переносить первое время неудобства, снимают квартиру на несколько человек или в пригороде ( в этом случае тратят по три часа в день на дорогу).

Кроме того, те же аналитики согласны, что все зависит от профессии. Скажем, айтишникам в столице готовы платить очень хорошо, это увеличит размер свободных средств почти 74 тысячи. Больше средств после вычета обязательных расходов будут иметь сотрудники банков, инвестиций и лизинга, бухгалтеры и финансисты, специалисты продаж, маркетологи, специалисты PR и рекламе, а также юристы.

А вот тем, кто работает в туризме, на производстве, переезжать в столицу -это менять шило на мыло. Еще и зарплата может упасть. С учетом стоимости аренды и больших расходов в целом, «на руки» при переезде из Иркутска, остается меньше свободных средств, чем дома. Они потеряют при переезде составят от 16,5 тыс. до 42 тыс. рублей в месяц.