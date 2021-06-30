«Получаю в среднем 20 тысяч рублей»: пожарные из Забайкалья пожаловались Владимиру Путину на маленькие зарплаты во время «Прямой линии»

Пожарные из Забайкалья задают вопрос Владимиру Путину. Фото: скриншот с видеотрансляции

Пожарным из забайкальского села Мангут удалось задать вопрос Владимиру Путину во время «Прямой линии», которую президент России проводит 30 июня. На связь с главой государства вышли сотрудники «Забайкалпожспаса». Вопрос озвучил Дмитрий Перфильев. Он пожаловался на то, что зарплаты сотрудников их ведомства, в том числе тех, кто, рискуя жизнями борется лицо к лицу со стихией, едва превышают уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ).

- Когда мы говорили о необходимости повышения зарплат именно для сотрудников пожарных служб МЧС, это и выполнено – зарплаты увеличились с 16 до 32 тысяч рублей, и даже стало под 40, - ответил Владимир Путин. - После этого в большинстве регионов также стали повышать зарплаты в своих региональных структурах, которыми вы тоже являетесь, но стал происходить переток кадров. Конечно, все зависит от уровня бюджетной обеспеченности.

Также Владимир Путин пообещал связаться с губернатором края Александром Осиповым и поговорить на эту тему.

- Работа у вас, прямо скажем тяжелая, - продолжил Владимир Путин разговор с Дмитрием Перфильевым. - И небезопасная. Она должна быть оплачена соответствующим образом.

В завершение беседы Владимир Путин поблагодарил Дмитрия, его коллег и всех, кто тушит пожары.

«Комсомольская правда» Иркутск разыскала в соцсетях Дмитрия Перфильева, но общаться он категорически отказался. А звонок сбросил, как только услышал, что ему звонят журналисты. Вместо Дмитрия Перфильева тему зарплат и идею обращения к Владимиру Путину телеканалу «Тивиси HD» прокомментировал командир отделения той самой пожарной части Иван Рыбин.

- Мы работаем также как сотрудники МЧС, наша работа ничем не отличается, а зарплата у нас намного меньше, - объяснил Иван Рыбин. – Сколько я получаю? В среднем у меня выходит около 20 тысяч рублей. Работаю сутки через трое. У коллег такие же доходы. Выезжаем на пожары любой сложности – и бытовые, и лесные. Позвонить на «Прямую линию» мы решили всем коллективом. После звонка появилась надежда на то, что ситуация изменится.

Вообще в селе Мангут проживает около 2 тысяч человек. Местная пожарная часть, в которой трудятся 17 человек, также обслуживает еще 5 населенных пунктов: Ульхунь-Партия, Верхний Ульхунь, Михайло-Павловск и Кыра (в крайних случаях). А еще при администрации села существует добровольная пожарная бригада из 6 человек. Глава Мангута Михаил Засухин рассказал "КП"-"Иркутск", что вообще считает пожарную часть «исключительной».

- Работают ребята безупречно, - говорит Михаил Засухин. - Зарплату сотрудники получают из федерального бюджета. Кстати, в прошлом году было повышение. Я лично знаком с Дмитрием Перфильевым и другими пожарными. Правда, размером их зарплат не интересовался. У Дмитрия есть дочь, никогда не замечал, что у его семьи или семей других сотрудников был недостаток в заработке. Жалоб на низкие доходы от них никогда не слышал.

Зато внимательно слушал «Прямую линию» губернатор Забайкалья Александр Осипов. Глава региона уже разъяснил ситуацию.

- Из-за бюджетной необеспеченности мы не можем платить достойную зарплату целому ряду бюджетников, находящихся на переднем крае различного рода чрезвычайных ситуаций, а также экстренного реагирования, - отметил Александр Осипов. - Это касается не только пожарных, но и врачей, учителей, и других бюджетников. В этих условиях существенной несбалансированности казны Забайкальского края мы не можем выполнить все обязательства и просим федеральный центр помочь нам.

Теперь Александр Осипов надеется на то, что благодаря вниманию президента, который поднял тему финансовой необеспеченности региона, этот вопрос удастся решить. Кстати, тему повышения зарплат сотрудников «Забайкалпожспаса» обсудят на совещании уже 1 июля.

И еще: в правительстве Забайкалья отметили, что для поддержания боевой готовности подразделений противопожарной службы и повышения в 2021 году должностных окладов ежегодно требуется 252 миллиона рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прокуратура начала проверку

Тем временем, проверку трудовых прав сотрудников «Забайкалпожспаса» начали в прокуратуре Забайкальского края.

- Мы оценим правильность начисления и выплаты им зарплаты, а также выясним, достаточно ли бюджетное финансирование учреждения из бюджета Забайкальского края, - отметили в ведомстве. - В случае нарушений виновных привлекут к ответственности.

СПРАВКА «КП»

«Забайкалпожспас» - региональное учреждение, которое осуществляет гражданскую оборону и пожарную безопасность в Забайкальском крае. Служба состоит из 76 пожарных частей, образованных в 9 отрядов, дислоцированных в разных районах региона. По данным на 1 февраля 2021 года в штате 1536 человек.