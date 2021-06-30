Один день на Ростсельмаш

Для компании Ростсельмаш важно, чтобы ее потребители получали высококачественную сельскохозяйственную технику. Фото: архив компании

Если для городских жителей лето — время отпусков и путешествий, то для сельчан – это самая горячая рабочая пора. Для получения успешных результатов в конце сезона, руководители сельхозпредприятий Приангарья в начале нынешнего июня побывали в промышленных цехах одного из лидирующих производителей сельхозтехники - Ростсельмаш. Результаты поездки еще несколько лет будут сказываться и на повседневной работе в полях и на размерах выращенных урожаев.

- Для компании важно, чтобы ее потребители получали высококачественную сельскохозяйственную технику, максимально соответствующую их потребностям. Поэтому им регулярно предоставляется возможность своими глазами увидеть производственные мощности и лично обсудить с производителем особенности конструкции и эксплуатации агромашин, - поясняет Валерий Попов, директор ЗАО «Облагроснаб» - официального дилера Ростсельмаш в Иркутской области. – Ведь техника с каждым годом совершенствуется, становится все более высокотехнологичной. Недаром мы постоянно обучаем представителей сельхозпредприятий работе с современными агромашинами. Например, тракторы RSM 2375 уже в базовой комплектации оснащены системой дистанционного мониторинга, которая позволяет отслеживать параметры его работы и местонахождение.

Кстати, именно такой трактор приобрел в прошлом году для своего фермерского хозяйства один из участников июньской делегации — Александр Ефименко из Аларского района. За сезон его новый трактор RSM 2375 отработал более 1250 моточасов, проявив себя с самой лучшей стороны. Неудивительно, что к нынешней посевной КФХ Ефименко обзавелось еще одним аналогичным трактором известного производителя, а также приобрели комбайн - ACROS 585, которых в хозяйстве тоже несколько.

- У нас 4 тысячи гектаров пашни и наши потребности в технике постоянно растут. Поэтому уже шесть лет мы покупаем комбайны и тракторы Ростсельмаш. У них прекрасное качество по очень доступным для таких агромашин ценам, - рассказывает Александр Ефименко. - А благодаря тому, что в Иркутске работает официальный дилер Ростсельмаш — ЗАО «Облагроснаб» - техобслуживание сельхозхмашин всегда на высоте. При необходимости специалисты сервисного центра приезжают к нам в Аларский район на следующий же день после нашего звонка.

Побывав на производственной площадке компании в начале июня, фермер лично убедился в активном развитии и модернизации предприятия. Со времён предыдущего визита, который был всего несколько лет назад, Александр с трудом узнал знакомые цеха. Современные производственные линии работают слаженно и очень быстро, а возросший спрос на агромашины Ростсельмаш стимулируют постоянное увеличение количества выпускаемой сельскохозяйственной техники.

Представителя СХ АО «Приморский» Алексея Иванова из Нукутского района тоже впечатлил масштаб компании и уровень технической оснащенности производственного процесса. Ведь на сегодняшний день Ростсельмаш является одним из крупнейших мировых производителей агротехники. В хозяйстве «Приморского» уже насчитывается 13 единиц агромашин Ростсельмаш. Поездка очередной раз подтвердила правильность сделанного выбора.