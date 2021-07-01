Выпускники Иркутска не поглупели из-за удаленки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Прошлый учебный год, да и этот тоже, был переполнен волнениями. И учителя, и сами выпускники, и их родители переживали, какие баллы по ЕГЭ получат школьники из-за удаленки. Накануне в министерстве образования подвели первые серьезные итоги. И, в принципе, уже можно сказать, что не только по сравнению с проблемным прошлым годом, но и двумя годами раньше.

- Результаты единого государственного экзамена по единственному в этом году обязательному предмету (русскому языку) повысились по сравнению с прошедшим, тоже непростым по эпидемиологической обстановке 2020-м, - отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов. - Почти 100% участников ЕГЭ (99,6 %) подтвердили свои знания, и это лучший результат среди всех предметов.

Особенно много было тех, кто набрал больше 80 баллов – 2601 выпускник. А 100-балльников 21. В 2019 году «круглых отличников» по русскому языку было немного больше -27.

А что по другим предметам? Два года назад высший балл по математике заслужили шестеро, в этом году – двое. Но при этом среди нынешних 11-классников 415 тех, кто оценен за тесты по этой царице наук на 80 и больше. Если учесть, что любой экзамен - это все-таки немного лотерея, выпускники точно не поглупели, а знания не стали хуже.

Это подтверждает и министр образования региона.

- Количество выпускников, получивших на экзаменах высокие баллы, осталось примерно на уровне прошлого года, с небольшими колебаниями в ту или иную сторону по разным предметам, - отметил он. - Это важный показатель, он демонстрирует качество подготовки выпускников, которые углубленно занимаются предметом, мотивированы на успешное поступление в определенные вузы и будущую специальность.

Лучше в этот раз сдали тесты по обществознанию и литературе, немного выше по отдельным показателям результаты экзамена по математике и физике. Чуть ниже, чем в 2020 году, результаты экзаменов по химии и истории по проценту преодолевших минимальный порог, однако по истории в этом году в два раза больше 100-балльников: в 2020 году было 3, стало 6. Кстати, в благополучном 2019 году было тоже только трое отличников по истории.

А В ЭТО ВРЕМЯ

100-балльникам выгодно учиться в вузах Приангарья

Уже три года, с 2018 года, 100-балльникам, которые поступают в вузы Иркутской области, в течение первого учебного года доплачивают стипендию. Каждый месяц из бюджета региона им на карточки переводят по 5750 рублей (это сумма – до вычета подоходного налога). Конечно, в том случае, если 100 баллов они получили по предмету, который входит в перечень вступительных экзаменов на специальность.

КСТАТИ

27 школьников набрали по 100 баллов

В городе Иркутске 100 баллов по ЕГЭ набрали 27 выпускников. По таким предметам, как химия, литература, география, русский язык, профильный уровень математики, обществознание, физика и история. Трое из них – по двум предметам. Один 200-балльников собрался в Москву, изучать программирование. А две девушки останутся в родном городе – одна из них будет обучаться в медицинском, вторая хочет стать журналистом.