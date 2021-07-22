Пациента с коронавирусом и отказывающей печенью спасли в Бурятии. Фото: Республиканская клиническая больница имени Семашко

Давать прогноз по выздоровлению 19-летнего пациента, который поступил на днях в ковидный госпиталь республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ, врачи сразу не стали. Дело в том, что у парня помимо подтвержденного коронавируса диагностировали еще и механическую желтуху. При этом у него начала развиваться печеночная недостаточность. Билирубин (желчный пигмент) был около 200, что в десять раз больше нормы.

- Обследовав пациента, врачи обнаружили объемное образование головки поджелудочной железы, - рассказали в пресс-службе Республиканской клинической больницы Семашко. - Открытое хирургическое вмешательство в подобной ситуации на фоне ковида значительно бы ухудшило течение заболевания. Команда медиков и хирургов избрала другую тактику лечения. А именно проведение ретроградной холангиопанкреатографии (РХПГ).

Операция прошла успешно. Врачам удалось задренировать желчные протоки и нормализовать отток желчи. Это позволило избежать развития печеночной недостаточности у парня. Кроме этого, у него началась положительная динамика по течению коронавируса. Парень идет на поправку. После того, как он получит отрицательный мазок на ковид, его выпишут.