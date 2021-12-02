Зима пока отменяется. Синоптики рассказали, как долго простоит плюсовая погода в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На дворе уже наступила календарная зима, а иркутянам, выходя на улицу, кажется, как будто время перенесло их в раннюю весну. Мало того, что в городе еще нет даже маленьких сугробов, так еще и столбик термометра неожиданно начал переваливаться за теплый плюс, а не за ледяной минус. Так что, шубы, шарфы и варежки, горожане могут пока отложить обратно в шкаф. К нам пришло очередное потепление. Погода в Иркутске 3 декабря порадует горожан. Гидрометцентр обещает до +3 градусов.

- В Иркутске установилась такая же погода как в европейской части страны, - рассказывает корреспонденту «КП» – Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Туда пришел теплый воздух из Атлантики, который с очень большой скоростью переместился к нам. А наш сибирский антициклон почему то не может ему противостоять. Обычно, он это делать не в силах. Поэтому, мы прогнозируем, что первая декада декабря – до 10 числа будет на 5-10 градусов выше нормы.

Итак, по-настоящему весной в Иркутске запахнет уже 3 декабря. Столбик термометра в городе поднимется до +1, +3 градусов. По области и вовсе до +6. Порадуют и выходные. В субботу, 4 декабря вполне комфортные для начала зимы 0, -5. Почти такая же температура и в воскресенье, 5-го. Вот только в этот день ожидается снег. Ночами если и подморозит при прояснении, то максимум до -15.

- Пока аномалией назвать такую погоду нельзя, - продолжает Юлия Янькова. – Например, 2 декабря 2013 года в Иркутске было +5. На следующий день и вовсе гремела гроза и прошел дождь. А в конце второй декады декабря 2017-го около 0.

На следующей рабочей неделе, синоптики не то что морозов не обещают, даже небольшого похолодания не предвидится. В Иркутске, в понедельник и во вторник около 0 градусов. Холода вернутся к 10 декабря. Но и это пока неточно.