В Иркутске штрафуют продавцов за продажу пиротехники детям Фото: Андрей СИНЬКОВ

Какой Новый год без фейерверков? Почти каждая иркутская семья в праздничную ночь после боя курантов выходит во двор запустить в небо салюты или полюбоваться на них со стороны. Пиротехнику уже скупают активно – палатки повсюду. Но продают ее не всем: по закону детям младше 16 лет отпускать фейерверки запрещено. Чтобы узнать, соблюдают ли иркутские торговцы эти правила корреспондент "КП"-"Иркутск" отправился в рейд вместе с сотрудниками администрации и полицией.

Итак, в помощь мы взяли 15-летнего школьника Пашу, который по заданию должен обойти несколько торговых точек и попробовать купить самый мощный фейерверк. Процесс на скрытую камеру фиксировали полицейские, замаскировавшись в гражданку. Первый павильон, куда отправился Паша, находится в одном из торговом центре Иркутска. По закону, кстати, отдел с салютами может располагаться в ТЦ на этаже не ниже третьего. В данном случае правила соблюли. Но продают ли детям фейерверки?

- Бабушка за прилавком сразу спросила паспорт, как только попросил показать хлопушку, - выходит расстроенный Паша. – Даже слова не дала сказать. Мол, если нет паспорта, свободен.

- Давайте попробуем купить в уличном павильоне, - предлагают сотрудники администрации. – Там продавцы стоят на морозе, им главное быстрее поднять выручку. Даже в лицо не станут смотреть, продадут.

В этой торговой точке нашему школьнику пиротехнику не продали Фото: Андрей СИНЬКОВ

Кажется, что сначала все к этому и шло. Паша минуты три стоял у прилавка и разглядывал товар. Продавщица терпеливо объясняла, какой салют будет мощнее и ярче. Наконец, парень выбрал петарду, достал из кармана тысячную купюру, но сделка не состоялась.

«Показывай сначала паспорт, а уже потом деньги», - осекла продавец и отправила Пашу либо за документами, либо за родителями.

Уже поверив, что в Иркутске настолько законопослушные продавцы пиротехники, идем в третий павильон. Он также находится на улице, только с другой стороны Торгового комплекса. И вот здесь Паша, наконец, исполнил свою мечту – запустить салют в новогоднюю ночь. Один из самых мощных фейерверков ему продали, не взглянув ни в паспорт, ни в глаза.

- Да откуда ж я знала, что ему нет 16, - через минуту оправдывалась на камеру полицейским продавщица. – Он такой высокий. Если бы был совсем ребенок, я бы, конечно, не продала.

Продавщица ответила, что не разглядела возраст парня. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Впрочем, от наказания ни одна отговорка не спасет. Протокол составили и теперь, женщине из своего кармана придется заплатить штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Может, женщину сбила с толку табличка на собственном прилавке? В ней почему-то было написано, что продажа запрещена лицам до 18 лет.

- Такие рейды по безопасности пиротехники мы проводим с 15 декабря до 11 января, - рассказывает начальник отдела контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике администрации Иркутска Татьяна Копылова. – Главная задача - проверить, чтобы фейерверки не продавали в несанкционированных местах. А сотрудники МЧС и полиции выясняют, откуда поступила пиротехника, какой у нее срок годности и имеются ли документы – сертификаты соответствия. Что касается уличных павильонов вокруг Торгового комплекса, то они открыты законно, так как у них договор с Центральным рынком и ТК. А вот если вы увидели стихийный прилавок где-нибудь на Урицкого, стоит задуматься, прежде чем покупать товар. Торговля может быть незаконной. Лучше покупать в фирменных магазинах, а не в тех, ларьках, которые не исчезнут после праздников.

К слову, за продажу пиротехники в неположенных местах, за последние три года в Иркутске не оштрафовали ни одного предпринимателя.

Продавщицу оштрафуют на 2 тысячи рублей Фото: Андрей СИНЬКОВ

КОНКРЕТНО

ПРАВИЛА ПОКУПКИ САЛЮТОВ*

- Обращайте внимание на внешний вид и оформление изделий. Не следует приобретать деформированные или с нарушенной упаковкой;

- Вся пиротехника, предназначенная для продажи, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каждом изделии должен быть сертификационный знак. Поэтому при покупке нужно убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар;

- На всех изделиях должны быть маркировочные обозначения на русском языке четким и хорошо различимым шрифтом.

- Не покупайте фейерверки без маркировки и с истекшим сроком годности.

КАК ХРАНИТЬ ПЕТАРДЫ И ХЛОПУШКИ*

- в сухом месте, и только в оригинальной упаковке,

- запрещено хранить во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более +30°C), вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов,

- не носите их в кармане,

- желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах и используя нагревательные приборы (например, бытовые фены).

(* Правила Роспотребнадзора)

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