Вытащила с двухметровой глубины: 13-летняя школьница из Бурятии ищет девочку, которую спасла 2 года назад

Настя Максимова хочет найти девочку, которую спасла из воды. Фото: личный архив

- «В 2020 году я вытащила из реки Селенги маленькую девочку. Она уже ушла на глубину 2 метра, я успела забежать в воду, нырнула и нащупав ее, подняла на поверхность. Девочку я передала ее маме на берегу и с тех пор не знаю о ней ничего. Хотелось бы найти ее, узнать, как она». Такой пост оставила в популярном бурятском паблике в соцсетях 13-летняя школьница из Улан-Удэ Анастасия Максимова. О своем смелом поступке, Настя решила рассказать всем спустя почти два года.

Произошла эта история в один из последних июньских дней 2020 года. Тогда Настя вместе с младшим братом и подругой пошла отдыхать на берег Селенги, в районе садоводства Снежный.

- Я сидела на берегу и видела, как брат на мелкоте купается с какой-то девочкой лет 4-5, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Настя Максимова. – Ее мама тоже ждала на берегу. В общем, я отвлеклась буквально на несколько секунд, и увидела, как брат уже бежит ко мне. Начала взглядом искать девочку, но ее нигде не было ни на берегу, ни в воде. Ее мать сидела по-прежнему без дочки.

Настя решила подбежать к реке поближе, чтобы проверить, не осталась ли девочка там. И не зря. Оказалось, что малышка начала тонуть и прямо на глазах Насти скрылась под водой.

- Видимо она заплыла в место, где начинается обрыв и глубина там около 2 метров, - продолжает Настя Максимова. – Плаваю я хорошо, поэтому сразу нырнула за ней. Под водой нащупала ее и вытащила на берег.

Девочка лишь немного наглоталась воды и сильно испугалась. Настя довела ее до матери, которая даже не поняла, что произошло.

- Она просто не видела, что дочь тонула, - говорит Настя. – Спросила у меня, мол, что случилось? Я сказала, что дочка тонула и я ее спасла. Мама, сама оказавшись в шоке, сказала мне спасибо и я ушла.

Позже мать спасенной малышки сама подошла к Насте, еще раз поблагодарила, дала 500 рублей и оставила ей свой номер телефона. Больше они не встречались. Номер Настя потеряла, а спустя почти два года ей очень захотелось узнать, как сейчас поживает та самая девочка.

- Я решила написать пост в соцсетях, так как найти ее не могу, - говорит Настя. – Знаю только, что маму зовут Татьяна. Хочется просто узнать, как дела у той девчушки, как она сейчас выглядит. Наверное, подросла уже.

Настя признается, что каждый день внимательно просматривает комментарии под своим постом. Пока ей никто не отозвался.