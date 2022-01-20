Почему в иркутском детдоме, где школьник совершил насилие над трехлетним малышом, начались увольнения воспитателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, который находится рядом со стадионом «Динамо» по улице Баррикад в Иркутске, всегда считался тихим и спокойным. Но в конце июня прошлого года новости об этом учреждении вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Тогда воспитатели в соцсетях рассказали шокирующую историю: 12-летний школьник, по их словам, совершил насильственные действия сексуальные действия против трехлетнего ребенка. Воспитатель Любовь Пелих, на глазах которой это случилось, рассказала обо всем «Комсомолке».

- Этот 12-летний мальчик держал в страхе весь центр. Мог ударить ребятишек младше себя, воспитателей не слушал никогда, - рассказывала в летом Любовь. – А потом этот случай… Я увидела, как он пытался надругаться над 3-летним малышом в комнате…

По словам Любови, они с коллегами рассказали руководству о случившемся. И до того постоянно говорили о том, что воспитанник вытворяет. Просили директора перевести проблемного ребенка, но ничего не предпринималось. Тогда они написали заявление в Следственный комитет и прокуратуру.

Проверки подтвердили: тот случай с насильственными действиями сексуального характера над трехлетним малышом действительно был. По факту возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Директора детдома отстранили от работы и сейчас именно она проходит главной обвиняемой.

- Мы доказали, что руководству учреждения было известно об этих деяниях заранее и они носили системный характер, - рассказал руководитель Следственного управления Следственного комитета Иркутской области Анатолий Ситников. – Если бы директор своевременно среагировала, подобных действий по отношению к детям не было бы.

Пока следствие против уже бывшего директора подходит к завершению, оказалось, что в центре во всю проходит реорганизация. В соцсетях появилось видео, как одна из воспитательниц рассказывает, что ее и многих коллег уволили якобы без объяснения причин.

- Да, увольнения были, - подтверждает «КП» - Иркутск» воспитатель Любовь Пелих. – В ноябре и декабре сократили не меньше 7 человек, еще кого-то перевели на другие вакансии, некоторые ушли сами. Что касается меня, то я продолжаю работать воспитателем. Меня не тронули. Какая обстановка в центре сейчас? Намного лучше, работаем спокойно. Летом свозили детей в лагерь, они прекрасно отдохнули, больше никаких скандалов не было. В ноябре у нас появился новый директор.

В правительстве региона реорганизацию детдома на Баррикад также подтвердили. Но реорганизация была запланирована еще задолго до известных событий и с ними никак не связана. В минсоцразвития объяснили: штат учреждения сокращают с октября 2021 года из-за количества воспитанников, их становится все меньше. Всего было принято решение убрать 17 должностей.

- Изменение в работе центра проводится по плану в связи с уменьшением количества сирот в регионе, – прокомментировала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан. - С 1 января 2022 года было принято сократить 23 должности, в том числе экономиста, заместителя главного бухгалтера, специалиста по охране труда, юрисконсульта, логопеда, заведующего отделения по социальной работе и другой обслуживающий персонал. Всего, под сокращение попало 12 сотрудников центра. Всем им предложили вакантные должности. В итоге 2 работника переведены на другие вакансии, 3 согласились на снижение объема работ, 7 уволено.

О том, что воспитанников в центре становится меньше говорит и статистика, которую приводит минсоцразвития. В начале 2021 года там проживали 56 детей. В сентябре уже 42, а в январе 2022-го уже 26. Всего, за последний год в любящие приемные семьи и под опеку из центра отправились 27 ребятишек. К слову, реорганизация коснулась не только данного социального учреждения, но и нескольких других в регионе. Там также из-за уменьшения числа воспитанников сокращают штат персонала.

Что касается школьника, из-за которого и произошел скандал, то он сейчас проходит лечение. К слову, уголовная ответственность ему не грозит, так как мальчику еще не исполнилось 14 лет.

- Я не могу назвать его преступником, - сказал глава СК региона Анатолий Ситников. – Это ребенок, который также стал жертвой сложившейся вокруг него ситуацией. Вопрос в том, где были взрослые, которые должны были сначала помочь ему, и тем детям, которые от него страдали.

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