Футболист из Братска Федор Кудряшов развелся с женой после 15 лет брака Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сборной России по футболу стало на одного холостяка больше. Причем распалась одна из самых крепких пар. О расставании с женой объявил 34-летний защитник из Братска Федор Кудряшов. Об этом футболист, который сейчас играет за турецкий «Антальяспорт» сам рассказал на своей странице в соцсетях. Он выложил пост, в котором признался, что уже не живет с супругой Анастасией, с которой он воспитывал двух детей – сына и дочку.

- Я с женой прожил хорошую и счастливую семейную жизнь, - пишет Федор Кудряшов. - Она подарила мне замечательных детей, которых мы воспитывали и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за то, что она делает для меня и наших сына и дочки. Время идет, мы меняемся, взрослеем, появляются новые цели, осознанности. Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей.

После этого Федор признался, что официально не подавал с женой на развод, чтобы не поднимать шумиху вокруг своей семьи. То, что у Насти сейчас своя личная жизнь – я очень рад. Счастливая женщина – это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья.

Один из самых преданных болельщиков Федора Кудряшова его отец Василий Васильевич, который живет в Братске, говорить на нефутбольную новость про своего сына отказался.

- Развод Федора комментировать не хочу, - говорит Василий Васильевич. – Скажу, лишь, что сын сын действительно прожил с супругой 15 лет.

Напомним, свою футбольную карьеру Федор Кудряшов начинал в братском «Сибиряке». В 2004 году его заметили селекционеры самой знаменитой и титулованной команды России московского «Спартака». Помимо «Спартака» Федор поиграл за такие клубы как «Томь», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи», турецкий «Истанбул». В составе сборной России Федор дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018.

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