Заслуга Ким Ир Сена: создание регулярных вооруженных сил

Они родились в Корее 73 года назад, точнее, 8 февраля 1948-го. Если заглянуть в историю, то можно узнать, что в период японской военной оккупации Кореи (1905 - 1945) Ким Ир Сен 25 апреля 1932 года создал Антияпонскую народную партизанскую армию, которая впоследствии перестроилась в Корейскую Народно-революционную армию. Под его руководством КНРА в трудных условиях отсутствия собственного государственного тыла и поддержки со стороны регулярных войск развернула кровопролитную партизанскую войну против японской миллионной Квантунской армии и, наконец, 15 августа 1945 года добилась освобождения Кореи.

Страна была освобождена, но в наследство получены разрушенная японцами экономика и пустой сейф. Создание в таких условиях современных регулярных вооруженных сил не могло не быть трудным делом.

Создать в Корее регулярную армию закономерно требовалось для превращения освобожденной страны полностью в суверенное, независимое государство. Более того, актуальность дела возросла в связи с тем, что с окончанием Второй мировой войны США под благовидной вывеской разоружения японских войск в Корее направили свои войска на ее южную половину с целью захвата всей ее территории. К тому же фракционеры-низкопоклонники выступали против создания регулярных вооруженных сил: они твердили, мол, до объединения двух частей Кореи ненужна армия; создать регулярные войска невозможно без иностранной помощи.

Ким Ир Сен, определив создание вооруженных сил, вместе с делом партийного и государственного строительства, как одну из трех задач построения новой Кореи, наметил курс - унаследовав традиции антияпонской борьбы, своими силами создать регулярную армию, основательно вооруженную в идейно-политическом отношении. И он энергично продвигал дело создания регулярной армии из лучших представителей сыновей и дочерей рабочих, крестьян, трудового народа, сделав ее костяком ветеранов революции, закаленных в горниле антияпонской борьбы.

Какие огромные усилия приложил он для создания регулярных вооруженных сил, свидетельствуют опубликованные в те дни его труды. В их числе - «О создании Пхеньянского училища», «Будьте достойными военно-политическими работниками», «Создадим военно-воздушные силы новой Кореи», «За создание революционной армии», «Очередные задачи курсов по подготовке сотрудников органов безопасности», «За создание подлинно народной современной регулярной армии» и др.

В деле создания регулярных вооруженных сил он обращал первоочередное внимание на подготовку военно-политических кадров, создавал, расширял, укреплял стационарные военные учебные заведения.

И вот результат: первым делом создано Пхеньянское училище - первое в Корее стационарное военное учебное заведение и первая кузница военно-политических кадров, призванных служить делу создания современных регулярных вооруженных сил.

С широким размахом дела создания регулярных вооруженных сил в июле 1946 года основано Центральное училище по подготовке кадров органов безопасности для воспитания требуемых военно-политических кадров всех видов и родов войск, в марте 1946-го в Пхеньянском училище создано авиационное отделение, которое будет фундаментом ВВС Кореи, а в следующем году учреждено Училище по подготовке кадров органов морской безопасности для воспитания военных кадров этой отрасли с учетом перспективы на будущее.

В то время в условиях нехватки кадров, способных управлять регулярными войсками, он направил большую часть ветеранов антияпонской борьбы на дело создания регулярной армии, чтобы они не только стали костяком создаваемой Народной Армии, но и выполняли главенствующую роль в подготовке военных кадров.

Он выяснил необходимость создания ведущих частей современных регулярных вооруженных сил, уточнил принципы построения войсковых частей, их масштабы, места расположения и прочее, в результате чего созданы курсы по подготовке сотрудников органов безопасности и сформированы отряды всех родов войск, отряды специальных войск, в том числе авиация, отряды морской безопасности, артиллерия, отряды саперов и связистов.

После освобождения страны его ждали многие дела на местах. А он, прежде чем поехать в широко известный в истории Кансон, ознакомился с местом оружейного завода в городе Пхеньяне. Это свидетельствует, насколько глубоко интересовался он делом создания основ самостоятельной оружейной промышленности.

В то время не было ни техники, ни оборудования, ни финансовых средств, необходимых для построения оружейного завода, не хватало и специалистов, квалифицированных мастеров. Однако он, преодолевая все встречающиеся трудности, вынашивал замысел об оснащении будущих регулярных вооруженных сил современными видами оружия и боевой техники, взялся за дело создания на пустом месте первого комплекса для производства вооружений.

И за сжатые сроки после освобождения страны рабочий класс Кореи сумел своими силами изготовить автоматы, ручные гранаты, современное оружие для вооружения регулярной армии, спустить на воду боевые корабли.

На скрижалях современной истории строительства вооруженных сил не найдешь такого аналога, что был в Корее, где на пустом месте продвинулось и за короткие сроки получило быстрое развитие и расширение как дело формирования армии, флота и авиации, так и дело создания самостоятельного ВПК. Это вековое чудо сотворено именно Ким Ир Сеном - тем, кто твердо поверил в силы своего народа и выявил всю полноту его энергии.

И, наконец, 8 февраля 1948 года в Пхеньяне, в столице Кореи, в торжественной обстановке прошел военный парад, оповещающий о рождении регулярных вооруженных сил - Корейской Народной Армии.

Спустя два года после этого вспыхнула корейская война (1950 - 1953). КНА впервые в истории нанесла позорное поражение США, бахвалившимся своим мировым «всемогуществом», с честью защитила суверенитет страны и ее достоинство. В послевоенные годы и по сей день она в острой конфронтации с США сорвала любые американские военные угрозы и провокации, продемонстрировав на весь мир внушительную силу непобедимой могучей армии.

Материалы предоставлены КНДР.