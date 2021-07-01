Сибирячка нашла новорожденную дочь мертвой и ушла пить к подруге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Забайкалья 27 июня нашла новорожденную дочь мертвой, но вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, женщина ушла в запой. Два дня 29-летняя сибирячка распивала спиртные напитки у подруги. Об этом сообщают сотрудники СК России по Забайкальскому краю.

Неизвестно сколько еще это продолжалось бы, если бы 29 июня в их дом в поселке Шерловая Гора не вернулся с заработков из соседнего района отец погибшей. Известно, что видимых признаков насильственной смерти у умершей трехмесячной девочки нет. Также следователи рассказали, что у матери это был не единственный ребенок, есть еще трое малышей. Эти два дня они находились у бабушки.

- В настоящий момент трое малолетних детей изъяты у женщины и помещены в один из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, - отмечают в следственном комитете региона. – Будем инициировать вопрос о лишении женщины прав в отношении них. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Мать допрошена как подозреваемая. Сейчас специалисты проводят комплекс следственных действий, чтобы установить точную причину смерти младенца. Правовая оценка будет дана также и должностным лицам, которые должны были следить за неблагополучной семьей.

- Семья 29-летней женщины состояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении, - отмечают в прокуратуре Забайкальского края.

Кроме того, о пристрастии к спиртному в органах опеки знали, в апреле этого года пьяная мать была поймана на том, что оставила детей без присмотра. В мае состоялось заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних и женщине просто вынесли предупреждение. Никаких профилактических работ с жительницей Забайкалья не проводилось, вопрос об изъятии детей не решался. Кроме того, новорожденную малышку в июне не навещали и врачи.

- Органами здравоохранения фактически патронаж семьи не проводился со ссылкой на невозможность попасть в квартиру, при этом другим органам системы профилактики об этом не сообщалось, ситуация в семье не контролировалась, - рассказывают в прокуратуре.

В ближайшее время следователи восстановят все обстоятельства данной трагедии. Расследование уголовного дела на контроле у руководства следственного комитете Забайкальского края и прокуратуры.

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