Пожизненный срок грозит уголовнику из Иркутской области, который убил двух человек и держал в заложниках ребенка

Дом, в котором произошла трагедия и задержанный убийца. Фото: СУ СК Россиипо Иркутской области, прокуратура Иркутской области

В Тайшете приговор суда вскоре услышит жестокий 45-летний убийца, который расправился с двумя взрослыми и держал в заложниках 13-летнюю девочку. Ему грозит пожизненный срок. "Комсомолка" подробно рассказывала об этой страшной трагедии, которая произошла в ночь на 12 августа 2021 года. В тот день ранее судимый местный житель пришел в дом к своему знакомому. Они устроили застолье, во время которого что-то не поделили и поругались. Во время ссоры гость схватил молоток и забил им хозяина до смерти.

Затем изверг набросился на 74-летнюю мать погибшего, забив ее молотком. Оба тела он спрятал в подполье. В доме также находилась 13-летняя внучка погибшей пенсионерки. ее преступник взял в заложники и удерживал целый день. Воспользовавшись моментом, когда убийца отвлекся, школьница сумела взять свой телефон и отправить сообщение подруге.

- «Помоги, меня взял в заложники мужчина, который убил моих родных», - написала оня подруге.

Та показала смс матери, которая тут же пошла в полицию. И не зря. Когда полицейские приехали к дому девочки по улице Гагарина, и пробрались внутрь, увидели мужчину, который действительно удерживал ребенка. Преступника задержали. Ребенок был спасен

- С чего все началось? – заявил убийца на допросе . – Да ни чего. Я просто схватил молоток и начал наносить множественные удары по голове.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление". Выяснилось, ранее он уже был судим за убийство и вышел из тюрьмы условно-досрочно в 2018 году. Всего, он провел за решеткой более 15 лет. Вскоре ему предстоит вернуться за решетку.

- Обвинительное заключение утверждено, а уголовное дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области. - Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Что касается девочки, то с ней долгое время работали психологи. Известно, что убийство родных было совершено не на ее глазах. Школьница жила с бабушкой, так как ее родная мать была лишена родительских прав. Бабушка являлась ее опекуном. Через несколько месяцев после этих страшных событий, девочку забрали в новую любящую семью.

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