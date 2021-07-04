Братск скорбит: 4 июля город прощается с подростком, которого зарезала 16-летняя девушка. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" другом погибшего парня.

В Братске сегодня пройдет прощание с подростком, которого прямо в центре города убила 16-летняя девушка. Во время словесной перепалки между молодыми людьми, она достала нож-бабочку и ударила парня в грудь. Попрощаться с мальчиком 4 июля смогут его одноклассники, прощание пройдет у школы №36, где он учился, после с 13.00 – в ритуальном зале №1.

Трагедия эта не оставила равнодушным ни одного сибиряка. Это страшно, жутко, в такое не хочется верить…

- Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Артёма. Это немыслимо, когда гибнут дети, - написал сегодня в соцсетях мэр города Сергей Серебренников. - Вдвойне больно, когда молодежь убивает друг друга. Поражает и хладнокровная циничность преступницы. Именно поэтому, эта смерть так всколыхнула город. Невозможно найти оправдание безжалостному преступлению.

Там, где произошла трагедия, горожане организовали место скорби. Знакомые, родные, друзья, да и просто земляки принесли цветы, игрушки, сладости. Мелом на тротуарной плитке оставляли прощальные надписи.

Напомним, девушка убила 14-летнего подростка 30 июня. Случившееся засняли камеры видеонаблюдения. Молодежь о чем-то спорила. Диалог явно был не из легких, школьник переминался в ноги на ногу, неожиданно девушка достает нож, бьет им в грудь собеседника и отходит. Парень также медленно ретируется, поднимает футболку, смотрит на рану, дальнейшее известно со слов его друзей.

- Он подошел, сказал «пацаны, вызывайте скорую» и тут же упал, - говорят подростки.

Медики спасти пострадавшего не смогли. Он скончался по дороге в больницу. Так оборвалась совсем юная жизнь. А что же с подозреваемой в преступлении? Она уже задержана, дает показания. В СИЗО она пробудет как минимум два месяца. Что известно о ней? Картина вырисовывается не радужная.

- Девушка характеризуется отрицательно, - говорят сотрудники СУ СК России, ГУ МВД и прокуратуры по Иркутской области. - Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу, также она состоит на учете в ПДН.

Одна из версий случившегося – конфликт подростков во время переписке в соцсетях. Сейчас правоохранители восстанавливают все обстоятельства убийства.

- Хочу обратиться к родителям. Это наша задача - научить детей разбираться в людях, понимать, с кем можно дружить. Дети оказываются беззащитны перед агрессивной доступностью социальных сетей, в которых пропагандируется культ насилия, - обратился мэр Брастка к горожанам. - Родители, посмотрите, пожалуйста, с кем общаются ваши дети, что рассказывают о своих знакомых. Дайте свою оценку. И, если уважение в семье есть, а таких семей большинство, дети к вам прислушаются, и многих бед удастся избежать. Соболезнование родителям, близким... Сил вам и терпения.

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