Портрет владельца старейшей иркутской аптеки нашли на помойке в Москве. Фото: Анастасии СТОЛЯРОВОЙ

О том, что портреты, выглядывающие из помойных баков, имеют историческую ценность, москвичка Анастасия Столярова поняла сразу. Стоило только бросить быстрый взгляд на дивное обрамление. А когда, заглянув на оборотную сторону, прочла, что дата снимка 1902 год – сомнения рассеялись полностью.

Путем нехитрых поисков - один из портретов был подписан «Е.Я. Писаревская. Снималась 1902 г. 41 год в Москве» - удалось узнать, что это чета Писаревских. А мужчина, строго глядящий с фотобумаги – не кто иной, как создатель старейшей в Иркутске аптеки - врач-провизор Моисей Григорьевич Писаревский. Это здание в столице Приангарья до сих пор сохранилось и в нем все также находится аптека – ныне ее адрес пересечение улиц Чехова и Дзержинского, тогда же это был перекресток Малой Блиновской и Арсенальской улиц. Тогда-то жительница Москвы и опубликовала в соцсетях пост о находке.

Один из портретов был подписан на обороте. Фото: Анастасии СТОЛЯРОВОЙ

На него мгновенно среагировала заместитель директора Иркутского краеведческого музея Наталья Гончаренко: «Нам, в Иркутский краеведческий музей! Но как это получить с московской помойки?».

Оставалось дело за малым. Списаться с автором поста и попросить отправить исторически ценную бандероль в Иркутскую область. Сегодня, 4 июля, портреты были запечатаны и отправлены.

- Когда их смогут увидеть иркутяне? Сказать сложно, сначала они пройдут фондо-закупочную комиссию, попадут в фонды, где будут поставлены на учет, описаны, после этого с ними начнут работу научные сотрудники, - рассказывает историк Наталья Гончаренко. – Дальше уже будем смотреть по обстоятельствам.

Портрет Моисея Писаревского с помойки. Фото: Анастасии СТОЛЯРОВОЙ Фото: Предоставлено "КП"

Возможно, они войдут в часть экспозиции отдела истории Краеведческого музея, ведь там стоят несколько предметов из аптеки Писаревского, в том числе и кассовый аппарат, который приковывает внимание всех посетителей. А может быть, им найдется другое место, но одно ясно точно – снимки, имеющие историческую ценность, теперь станут частью музейного фонда.

- К сожалению, это не первый случай даже в моей практике, когда предметы истории находят на мусорке, я сама дважды находила такие, - говорит Наталья Валерьевна. – Один раз это была стопка документов, а второй – книги, изданные еще до революции.

Все это также было передано в фонды различных музеев.

Супруга владельца одной из старейших аптек Иркутска. Фото: Анастасии СТОЛЯРОВОЙ

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