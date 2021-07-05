Киренский район: У нас есть что показать и есть чем гордиться, но без региональной и федеральной поддержки не обойтись

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин: Нам есть чем гордиться, но работы предстоит еще очень много. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Киренский район богат на природные достопримечательности и объекты исторического наследия. Есть и проблемы, которые благодаря усилиям местной администрации решаются и находятся на постоянном контроле

Фото: Александр Шудыкин

«Криволукская жемчужина»

Настоящая гордость Киренского района «Криволукская жемчужина». Эксклюзивный в своей естественности, живописный пляж всегда привлекал внимание отдыхающих. В прошлом году, благодаря инициативе В.И. Хорошевой, главы администрации села Великие Луки, на обустройство пляжа было выделено порядка миллиона рублей целевых средств. Оформили соответствующие документы, водораздел на 20 лет, провели все необходимые мероприятия по тралению и наблюдению, проверили воду по микробиологическим показателям. С расчисткой и обустройством береговой линии справлялись всем миром, дружно.

Фото: Александр Шудыкин

Сейчас «Жемчужина» оснащена всем необходимым для удобства отдыхающих: медицинским и спасательным пунктами, кабинками для переодевания, лежаками, уранами и т.п., а по уровню инфраструктуры может смело конкурировать с платными, «закрытыми» собратьями.

Кирилл СВИСТЕЛИН, мэр Киренского района:

«На сегодняшний день, «Криволукская жемчужина» полностью готова к приему отдыхающих. Все нормы и правила соблюдены, анализы воды сделаны. Ждем лишь милости от природы, ведь сейчас стоит большая вода, и снятия ограничений из-за коронавируса».

Фото: Александр Шудыкин

«Благовещенск»

Еще один объект, готовый занять достойное место в рядах достопримечательностей не только Киренского района, но в всего речного пароходства страны, застрял на рифах бюрократии. Уникальный, последний колесный пароход советского речфлота «Благовещенск», построенный в Будапеште в середине прошлого века, сейчас, к сожалению, просто ржавеет на отстое судоходной компании «Витим-Лес».

Фото: Александр Шудыкин

Судно было на ходу еще в 2004, после чего наступило забвение. Пароход просто разграбили. От чудесной дубовой и бронзовой отделки кают мало что осталось. Но даже сейчас, опустошенный и потрепанный, «Благовещенск» сохранил энергетику советской эпохи и, кажется, будто просто заснул в ожидании, когда сможет вновь на всех парах и с пассажирами на борту отправиться в рейс по реке Лене.

Фото: Александр Шудыкин

Кирилл СВИСТЕЛИН:

«Это единственный пароход, занесенный в федеральный реестр памятников истории и архитектуры. Уникальный в своем роде! Его еще можно восстановить, не потерять! Есть планы по реконструкции и восстановлению «Благовещенска», которые могут дать судну новую жизнь, позволят ему стать не просто стационарным «музеем на приколе», а полноценным экскурсионным пароходом! Гордостью истории речного пароходства.

На сегодняшний день процесс на стадии оформления судна министерством имущества в областную казну, и пока он не завершится, дело с мертвой точки не сдвинется и «Благовещенск» продолжит находится в отстое. Мы надеемся на скорое разрешение вопроса».

Фото: Александр Шудыкин

Дешевые авиабилеты и исторически значимая взлетно-посадочная полоса

Еще пять лет назад, билет на самолет Киренск - Иркутск стоил порядка 13 - 15 тысяч рублей. Но этот жизненно важный вопрос был решен. Администрацию Киренского района услышал губернатор иркутской области Игорь Кобзев, и авиасообщение начали субсидировать. Сейчас билет на тот же рейс стоит порядка 5500 рублей. Но это только часть проблемы. Взлетно-посадочная полоса находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте.

Фото: Александр Шудыкин

Кирилл СВИСТЕЛИН:

«Взлетно-посадочная полоса - это, во-первых, стратегически важный объект, ведь поездом к нам не доехать, путь на машине или автобусе занимает около 20 часов, а по воде можно добраться только летом и то довольно сложными путями. Во-вторых, взлетно-посадочная полоса еще и исторически значимая. Она построена почти 80 лет назад, в далеком 1942-м! Строили вручную всем миром для проекта «Алсиб», чтобы перегонять самолеты из США по воздушной трассе Аляска - Сибирь».

Сейчас полоса находится в федеральной собственности. Пять лет назад ее, по предписанию Росавиации, чуть было не закрыли из-за аварийного состояния, но благодаря инициативе администрации и человеческой отзывчивости отремонтировали буквально на народные и спонсорские средства.

Сейчас ФГУП «Киренское авиационное предприятие», бывшее в стадии банкротства более 15 лет, выводится из этого состояния, но до полного и окончательного решения вопроса еще далеко.

Фото: Александр Шудыкин

Кирилл СВИСТЕЛИН:

«Мы готовы и дальше работать, засучив рукава, и отстаивать свое право на процветание и достойный уровень жизни в районе, прилагать все усилия для сохранения объектов исторического наследия, но без поддержки региональных и федеральных властей не обойтись».