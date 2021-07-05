Производство металлической тары для нефтепродуктов запустили в Ангарске. Фото: архив АНХК

Если зайти в новый цех по производству бочкотары, то можно окунуться в увлекательный процесс рождения бочек. Автоматизированная линия беспрерывна. На каждом ее участке происходит какое-то действие. То стальные листы режутся на так называемые заготовки для обечаек, штампуются крышки, затем происходит сварка обечаек, сборка бочки, проверка на герметичность. Почти готовая тара заезжает в камеру покраски, в печь осушки, затем в камеру охлаждения. Наносится фирменная символика, маркировка и вот бочка с надписью «Роснефть» уже стоит у ворот цеха. Ее и еще десятки-сотни других погружают в машину и отправляют в АНХК. Каждый этап умной автоматики контролируют операторы. Новая линия по производству металлической тары для нефтепродуктов запущена 1 июля.

- Ранее мы пользовались услугами стороннего поставщика, - рассказывает начальник производства масел АНХК Константин Карбаев. - С запуском собственной линии увеличится экономическая эффективность нашего производства в целом и важно, что мы обеспечили тарой себя и другие предприятия «Роснефти» в регионе.

К слову, в Ангарской нефтехимической компании производят более 100 видов масел, многие из которых не имеют аналогов на российском рынке. Например, АНХК - единственное предприятие в стране, где уже более 35 лет выпускается трансформаторное масло гидрокрекинга, которое обладает высокими антиокислительными свойствами и минимальным содержанием нежелательных компонентов. По качеству оно не уступает лучшим мировым аналогам. Срок его работоспособности зачастую превышает срок службы эксплуатируемого оборудования и может в перспективе достигать 40 лет и более.

В 2017 году именно за производство трансформаторного масла ГК АНХК получила наивысшую награду Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» - «Гордость Отечества».

Новую линию производства создали на базе дочернего общества АНХК - Восточно-Сибирского машиностроительного завода. Для этого в одном из его цехов залили новый фундамент, подвели коммуникации и смонтировали современное оборудование.

- Процесс производства металлической тары достаточно несложный, - делится управляющий АО «ВОСТСИБМАШ» Артем Кокорев. - Линия поделена на участки, за каждым из которых следит оператор. Всего ее обслуживают 28 человек. Для этого специально создали новые рабочие места. Люди прошли обучение, в том числе со стороны подрядчика - поставщика оборудования.

Также предусмотрен контроль качества бочек, что очень важно для обеспечения надежности перевозок нефтепродуктов. Стоит отметить, что изготовление продукции происходит непрерывно - на выходе получается пять бочек в минуту. Самый длительный этап - покраска в печи при температуре 160 оС и охлаждение в специальной камере, что занимает по времени около 20 минут.

На начальном этапе в новой линейке будет изготавливаться тара одного размера. Однако в дальнейшем ассортимент может быть расширен. Это возможно, так как оборудование можно настроить и под другие размеры бочек. Все зависит от пожеланий заказчика.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новая линия по производству бочкотары, это:

28 человек персонала

5 бочек в минуту, или 520 000 в год

216,5 дм3 - объем тары