Энергия здоровых людей

Яков Сандаков, министр здравоохранения Иркутской области. Фото: Дмитрий Дмитриев

В первый день июля министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков побывал на Ново-Иркутской ТЭЦ и ознакомился с противоэпидемиологическими мерами на одном из предприятий «Байкальской энергетической компании».

Сотрудники Байкальской энергетической компании рассказывают министру Сандакову о системе противоэпидемиологических мер, введенных на предприятии. Фото: Дмитрий Дмитриев

Вакцинация на рабочем месте

Для сотрудников En+ Group процесс вакцинации проходит в максимально комфортных условиях, без очередей и поликлиник. На базе медпунктов предприятий созданы специальные прививочные кабинеты. Для персонала организована регулярная разъяснительная работа. Проведено уже несколько горячих линий, где специалисты сферы здравоохранения ответили на вопросы работников предприятия.

На базе медпунктов предприятий созданы специальные прививочные кабинеты. Фото: Дмитрий Дмитриев

Яков Сандаков, назвал такой подход эталонным. По словам министра, вакцинация без отрыва от производства - залог того, что сотрудники будут здоровы и предприятие продолжит работать устойчиво и бесперебойно.

Результат быстрой реакции, слаженной работы, открытости и честного информирования со стороны руководства - стабильно растущее число желающих вакцинироваться.

На сегодняшний день привито около 5000 человек. По мнению Олега Причко, генерального директора «Байкальской энергетической компании» (En+ Group), к началу отопительного сезона как минимум 75 - 80% персонала будет вакцинировано и защищено от этой страшной инфекции.

На предприятиях En+Group соблюдены все меры безопасности. Сотрудники отслеживают свое состояние здоровья еще из дома и не появляются на проходной с признаками заболевания. Фото: Дмитрий Дмитриев

COVID не пройдет!

На предприятиях «Байкальской энергетической компании» помимо вакцинации действует целая система соблюдения противоэпидемиологических мер. Предпринимается все возможное, чтобы коронавирус не попал на территорию и сотрудники чувствовали себя в безопасности. Этому уделяется особое внимание, ведь предприятие обеспечивает жизнедеятельность населенных пунктов, в которых работает.

Олег Причко: «На нас лежит серьезная ответственность обеспечить непрерывную работу предприятий, поэтому с начала пандемии мы разработали целую систему по предотвращению попадания коронавирусной инфекции на нашу территорию. На предприятиях соблюдены все меры безопасности. Рабочий процесс обустроен согласно противоэпидемиологическим требованиям».

И это лишь часть колоссальной работы, проведенной En+ Group в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Александр Кровушкин, директор Ново-иркутской ТЭЦ. Фото: Дмитрий Дмитриев

Прекрасный пример взаимодействия крупного бизнеса с регионом

Именно так назвал Яков Сандаков активную противоэпидемиологическую работу En+ Group. Компания сразу активно включилась в борьбу с пандемией и одной из первых в стране - еще до распространения первой волны коронавирусной инфекции - начала масштабное введение мер безопасности.

Благодаря инициативе основателя En+ Group Олега Дерипаски медицинская инфраструктура в регионах и городах присутствия компании, в частности Братска, Шелехова и Тайшета, пополнилась тремя специализированными госпиталями для борьбы с коронавирусной инфекцией. Медицинские учреждения оснащены машинами скорой помощи, новейшим оборудованием, аппаратами ИВЛ.

Яков Сандаков: «Сейчас, когда мы видим развернувшуюся во всю мощь третью волну, которая по многим характеристикам уже перекрыла вторую, эти центры - одни из наших важнейших опорных пунктов, и мы уже не можем представить свою систему здравоохранения без них. Это прекрасный пример взаимодействия крупного бизнеса с регионом. Мы искренне благодарим за эту возможность работать в хороших условиях и оказывать помощь на высоком уровне».

Переоценить вклад En+ Group в борьбу с пандемией невозможно. Только в 2020 году инвестиции компании в эту сферу составили порядка шести млрд рублей, четыре из которых пошли на строительство современных госпиталей в семи городах России.

Действовать быстро и слаженно в стремительно меняющихся обстоятельствах эпохи пандемии руководству En+ Group просто жизненно необходимо. От этого зависят жизни и здоровье тысяч сотрудников, качество и бесперебойность услуг жизнедеятельности, которые предоставляет компания населению.