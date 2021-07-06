Майнинг в кустах, или как криптовалюта съедает энергоресурсы

Андрей Побережный объясняет жительнице Грановщины, почему происходят перебои с электроэнергией. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

Деревня Столбова в нескольких десятков километров от Иркутска. Здесь на окраине, практически в чистом поле, стоит гараж. С проселочной дороги его не видно - от посторонних глаз он скрыт кустами. На самом деле это не заброшенное строение, а майнинговая ферма, на которой круглосуточно производят биткоины. Интересную находку обнаружили сотрудники электросетевой компании, проводя очередную ревизию в Иркутском районе.

- Нас заинтересовало то, что от гаража тянется кабель, который уходит под землю, - говорят энергетики. - К тому же от контейнера идет шум от работающего внутри оборудования.

Позже специалисты установили, что собственник строения подал заявку на техническое присоединение к электросетям. Однако, не дожидаясь самого процесса, успел потребить 255 тысяч киловатт-часов. Акт о бездоговорном потреблении на сумму более миллиона рублей уже составлен. «Добытчик» криптовалюты уведомлен, правда, сообщил, что находится за переделами региона.

Даже еду не разогреть

Майнинг в Иркутской области процветает. В Приангарье действует самый низкий тариф на электроэнергию в России. Это 1,23 рубля для городских жителей и 0,861 рубля для сельчан. А для выработки криптовалюты как раз и требуются большие энергоресурсы, ведь производят ее фермы-компьютеры. И лидер по их количеству Иркутский район, что объяснимо и выгодным тарифом, и близостью к областному центру.

Располагаются нелегальные майнинговые фермы в небольших домиках, гаражах, контейнерах. Распознать их можно по шуму работающих вентиляторов, а также по запредельному потреблению электроэнергии.

- Обычный частный дом, который зимой отапливается от электричества, потребляет не более шести тысяч киловатт-часов в месяц, а майнинговые фермы как минимум в 10 раз больше, - рассказывает директор «Иркутской Энергосбытовой компании» Андрей Харитонов.

Какие последствия такого бизнеса? Перегрузки на подстанциях, скачки напряжения в сети. Иногда даже возникают аварийные отключения электроэнергии, как, например, на улице Снежной в поселке Грановщина под Иркутском.

- Напряжение в розетке было всего 150, невозможно было даже еду в микроволновке разогреть, - рассказывает жительница одного из домов Анна Ужакова. - Лампочки горели тускло и постоянно мигали… То же самое было и у соседей. Мы стали писать жалобы.

Кто виновник - знали все. В одном из домов работала майнинговая ферма.

- Мимо него идешь, словно мимо завода, - говорит Анна.

После разбирательств майнер сделал шумоизоляцию, а потом и вовсе съехал. Только вот долги перед энергетиками остались.

- Когда по всем нормам потребление на одну усадьбу предусмотрено 15 киловатт, а здесь превышение в разы, то это становится большой проблемой, - считает глава Урикского муниципального образования Андрей Побережный. - Особенно это ощутимо зимой. В январе самое крупное отключение электроэнергии было на 8 часов. И нелегальные майнеры только способствуют этим перегрузкам в сети. Конкретно по этой улице мы получали жалобы, но в рамках наших полномочий могли только осуществить земельный контроль, проверить, как используется участок, для каких нужд. Но информация была передана энергетикам, они выезжали, составляли акты.

Что дальше? Это судебные разбирательства. Сегодня служители Фемиды рассматривают около 50 дел в отношении майнеров-нелегалов. По 20 уже вынесены решения не в их пользу.

Очистка воды в пруду, или Собственный бассейн

«Иркутскэнергосбыт» давно ведет работу по выявлению деятельности майнеров под видом коммунально-бытового потребления. И надо сказать, что голь на выдумку хитра: как только они не обосновывают свою деятельность.

Например, житель Иркутска, который теперь по решению суда должен выплатить за два месяца нелегального майнинга 1,6 млн рублей, доказывал, что бешеные объемы электроэнергии использовал водонагреватель для производства дистиллированной воды в рекреационных целях. Еще одна излюбленная версия - «работает подогрев для бассейна».

- Конечно, мы сталкиваемся с препятствиями: поскольку нас, как правило, не ждут, то не пускают на территорию усадеб, - продолжает Андрей Харитонов. - Но мы ищем косвенные признаки. Используем тепловизоры, шумоизмеряющее оборудование, квадрокоптеры. Вычисляем очаги потерь в сетях, анализ делаем ежемесячно по каждому потребителю и т.д. Все это позволяет собирать весомые доказательства, которые ложатся в основу обращения в суд.

Какое наказание? Оплата по фактическому тарифу для промышленных потребителей. То есть добытчику криптовалюты выставляют счет, в котором отображена разница в тарифе (между «для населения» и «для бизнеса»). Суммы исчисляются миллионами рублей. Подключается и сетевая компания, которая предъявляет счета за условия для технологического присоединения, например, оплату за усиление питающей сети, за ее реконструкцию, чтобы не страдали соседи и т.д.

- Мы не против майнинга, - заключает Андрей Харитонов. - Но заниматься им нужно в специально отведенных для этих местах: вне населенных пунктов, где есть подстанция, специально отведенная сеть и достаточная мощность оборудования. А то доходит до того, что на некоторых направлениях летом, когда, казалось бы, не должно быть перегрузок, возникают сложности с проведением ремонта и подготовкой к зиме, потому что в сети постоянно высокая нагрузка.

В этом гараже - настоящая майнинговая ферма. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

За все платит бизнес

- То, что потребляют нелегальные майнеры, в итоге оплачивают действующие предприниматели, - говорит председатель комитета по энергетике Иркутского регионального отделения «Опоры России» Максим Сизиков. - И к 2023 году возможно увеличение тарифа для предпринимателей - для действующих бизнесменов.

Сегодня система устроена так, что есть тариф для населения (который самый низкий в стране), а есть для коммерческих потребителей, в том числе для крупных промышленных предприятий. Он, естественно, выше. И если тариф для жителей так или иначе сдерживается, то для бизнеса растет.

Также в Иркутской области действует перекрестное субсидирование, когда нагрузка за потребление электроэнергии населением частично перекладывается на предпринимателей. Поэтому при регулировании цен в последующие годы очень вероятен рост тарифов.

Сегодня на федеральном уровне рассматривается возможность введения социальной нормы и дифференцированного тарифа, когда потребление выше нормы и оплачивается соответственно. Но пока решение не принято, и майнеры самовольно решают, сколько потреблять электроэнергии и сколько за нее платить, а также когда их соседи могут вскипятить чайник и уснуть без постороннего назойливого шума.