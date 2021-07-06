«Мы о войне стихами говорим»: Комсомольская правда» в Иркутске наградила победителей конкурса чтецов. Фото: Ираида Штольц

«Жди меня и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди…» Эти строки поэт Константин Симонов написал на войне. На самой страшной войне в истории человечества, которая лишила семьи отцов и сыновей, заставила пережить разруху и голод. Но все-таки эта война, которая началась 80 лет назад, в июне 1941, завершилась. Завершилась ценой огромных жертв и страшного напряжения. Победа пришла в дома жителей Иркутска и всей страны 9 мая 1945.

« Жди меня и я вернусь, только очень жди…», - это уже современные мальчишки и девчонки, которые не застали воевавших дедов, тоненькими неокрепшими голосами читают стихи о войне.

Победитель конкурса чтецов Семен Сысоев. Фото: Ираида Штольц

-Вообще я люблю стихи Пушкина, - говорит победитель нашего конкурса девятилетний Семен Сысоев.

Но готовясь к конкурсу, школьник вместе с родными и педагогом отбирал самые проникновенные строки. Его исполнение оценили 608 зрителей.

-Мы даже чат завели в вайбере, смотрели за ходом голосования, - смеется Семен. – А кое-кто в решающую ночь перед финалом вообще не спал. Следил за цифрами.

Второе место получил его ровесник Дмитрий Зуев. Дима прочел стихотворение Александра Твардовского: В пилотке мальчик босоногий.. Его слышал не каждый.. А стоит. « В пилотке мальчик босоногий С худым заплечным узелком Привал устроил на дороге, Чтоб закусить сухим пайком…» Мальчишка, оставшийся сиротой на войне, каких было много тогда. В нескольких строках – горестная судьба быстро повзрослевшего ребенка. ..

Второе место - у Дмитрия Зуева. Фото: Ираида Штольц

Дима Зуев знает, сколь жестоки были бои, как теряли люди родных. Вместе с родными, стеной вставшими в голосовании за него, будет изучать историю предков, воевавших на фронте.

«Знаешь, Зинка, не надо грусти, ведь сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мама, мамка твоя живет»… Из уст Александры Подборновой эти слова Юлии Друниной, поэтессы, прошедшей дорогами войны, звучат очень честно и искренне. Александру трогают эти строки. Именно стихи про Зинку, погибшую на фронте, ей посоветовали взять для конкурса родные….

Александра Подборнова прочла стихи Юлии Друниной. Фото: Ираида Штольц

Победители конкурса чтецов собрались вместе в пресс-центре иркутской «Комсомолки», чтобы наконец пообщаться друг с другом ( конечно, с учетом всех строгих ограничений коронавируса) и получить из рук ведущей проекта, Маргариты Бондаренко, заслуженные подарки. Вручили их и самой маленькой участнице конкурса, Юлии Груздевой,у которой главные победы еще впереди.

А это самая юная участница конкурса. Фото: Ираида Штольц

К поздравлениям присоединилась и представитель компании «Оптика Зрение» Мария Панова. Каждый из призеров нашего конкурса чтецов получил сертификат, воспользовавшись которым, может заказать очки – солнцезащитные или для того, чтобы хорошо видеть.

Поздравляем призеров и всех, кто участвовал в нашем конкурсе, который шел гна радио и на сайте «Комсомольской правды» в Иркутске. Вы были услышаны публикой, а это очень важно.

Поколение ветеранов уходит, и наш долг сохранить историческую память о том времени, не оставив в забвении ни одного погибшего солдата, и отдать дань благодарности за героический подвиг живым. Мы заплатили слишком высокую цену за эту Победу и никому не позволим ни сегодня, ни впредь забывать об этом!