«Лензолото» - 100 лет: как компания помогает Приангарью

Руководитель «Лензолото» Максим Семьянских. Фото: Анастасия Макарова

История «Лензолото» неразрывно связана с жизнью территории, на которой находится предприятие. В 1921 году золотоносные прииски были национализированы и в то же время создано Государственное золотопромышленное объединение «Лензолото». Оно объединило все участки, где велась добыча. В 1926-м Иркутскую губернию разделили на города и округа, так образовался Бодайбинский район с его центром.

Фото: Анастасия Макарова

Сегодня «Лензолото» владеет самыми крупными производственными мощностями по добыче россыпного золота в стране. Только за последние пять лет компания получила 26 тонн драгоценного металла. И это тот редкий случай, когда предприятие с вековой историей, которое развивалось в суровых северных условиях и пережило сложные времена, успешно работает сегодня. «Лензолото» выполняет производственные показатели, а также активно участвует в социальной жизни района.

Фото: Анастасия Макарова

Наш надежный партнер

Так говорит о «Лензолото» мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев.

- Это стабильное предприятие, с взглядами в будущее, - считает Евгений Юмашев. – И меня этот факт радует. У нашего района есть хорошие перспективы. Считаю «Лензолото» градообразующим предприятием, его коллективы всегда являлись серьезной опорой для нас. Хочу выразить огромную благодарность от всех жителей и органов власти руководителям за ту поддержку, которую они оказывают, создавая хорошие условия для жизни района.

Фото: Анастасия Макарова

Глава территории говорит, что Бодайбинский район является лидером в Иркутской области по социально-экономическому партнерству, и в этом, конечно, есть большой вклад «Лензолото». Все первостепенные задачи решаются сразу же - на десятки миллионов рублей каждый год. Надо помочь отремонтировать школу? Помогут. Купить мебель или необходимое оборудование? Купят. Поддержать ветеранов или студентов? Поддержат.

«Комсомолка», кстати, запросила в администрации района список добрых дел, и он оказался слишком длинным, чтобы опубликовать его полностью.

Так, например, в 2020 году золотопромышленники выделили средства на проведение капитального ремонта системы отопления в зданиях Бодайбинского горного техникума и покупку спортивного инвентаря, на оборудование учебных классов, приобретение учебников и наглядных материалов. Но еще большая помощь была оказана районной больнице, куда в марте прошлого года стали поступать первые больные коронавирусом. Переоценить такую поддержку сложно.

Фото: Анастасия Макарова

В пандемию подготовили больницу

Представьте, что в радиусе сотен километров расположена одна больница, а чтобы сделать компьютерную томографию, надо лететь на самолете в Иркутск - туда-обратно за 30 тысяч рублей.

Компьютерный томограф был приобретен в прошлом году на средства «Полюс Вернинское» (входит в группу компаний «Полюс»). Для его установки в лечебно-диагностическом комплексе, расположенном на первом этаже больницы, был проведен капитальный ремонт, на который «Лензолото» выделило десятки миллионов рублей». Так что оборудование разместили в уже отремонтированном помещении.

Фото: Анастасия Макарова

Также приведено в порядок инфекционное отделение. Закуплено и другое специализированное медицинское оборудование, приобретены средства индивидуальной защиты и лекарства.

- Делаются исследования всем пациентам, которые поступают с пневмонией, - рассказал главный врач Бодайбинской районной больнице Денис Кернер. - Но и в целом медицинская помощь стала более доступной. КТ - это неоценимая помощь в визуализации онкологических заболеваний. Аппарат был смонтирован в начале апреля и за это время мы диагностировали 20 первичных новообразований, которые были на ранних стадиях прооперированы и вылечены. Большой вклад КТ вносит в диагностику инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний, помогает в принятии дальнейшей тактики лечения, что очень важно.

Фото: Анастасия Макарова

- На протяжении пяти лет, что я работаю в больнице, компания «Полюс», в структуру которой входит «Лензолото», постоянно оказывает огромную финансовую помощь учреждению, - сказал главврач. - Деньги идут на материально-техническое оснащение, ремонты, причем не только больницы в Бодайбо, но и участковых, амбулаторий, ФАПов района. Безусловно, колоссальная поддержка оказана и в пандемию, а ведь район в лидерах по заболеваемости на душу населения.

Фото: Анастасия Макарова

Кроме того, выделены средства на ремонт отделения хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска, которое принимает маленьких пациентов со всего Приангарья, включая Бодайбо, а также из разных уголков России.

Фото: Анастасия Макарова

- Когда у людей есть душа и сердце, это сразу видно, - говорит лучший детский хирург России Юрий Козлов, до весны этого года руководитель Центра хирургии и реанимации новорожденных. - Традиции меценатства, которые всегда существовали в Иркутске, возродились. Компания работает на месторождениях, которые когда-то принадлежали Ивану Базанову, основателю Ивано-Матренинской больницы, и спустя 100 лет возрождает эту помощь.

Фото: Анастасия Макарова

Курс только вперед!

«Лензолото» продолжает вести производственную деятельность по разработке россыпных месторождений драгоценного металла в Бодайбинском районе на общей площади 92 тысячи квадратных километров.

- В промышленный сезон золотодобывающие участки работают в круглосуточном режиме, - подчеркнул руководитель «Лензолото» Максим Семьянских. - Борьба за драгметалл продолжается в жару и холод, в снег и дождь. При этом мы не забываем, что люди - наш главный актив, поэтому стараемся создать для них наилучшие условия труда и проживания на той территории, где они работают.

Фото: Анастасия Макарова

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В 1846 году в суровом северном краю на берегу Лены были официально зарегистрированы первые прииски. Открыты они были благодаря проводимым ярмаркам: раз в год иркутские купцы приезжали в тайгу и обменивали товары первой необходимости, украшения и табак на богатую пушнину, которую привозили тунгусы-охотники. Так, на одной из ярмарок купец Константин Петрович Трапезников увидел золотой самородок, после чего снарядил на поиски золота экспедицию.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

1500 тонн россыпного золота добыто в Бодайбинском районе, и более половины объема - результат работы «Лензолото».

4,5 тонны предприятие получило в 2020 году.