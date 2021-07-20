В 8 лет весит 16 килограммов: о методах воспитания матери, которая пыталась отрубить приемной дочери пальцы, рассказали в СК по Бурятии Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный отдел СУ СКР по Бурятии возбудил два уголовных дела в отношении 39-летней женщины, которую обвиняют в попытке отрубить ножом пальцы 8-летней дочери. Девочка поступила в больницу с травмами руки. Вместе с этим, следователи опровергают информацию, что пальцы ребенка были отделены руки. Если вина женщины будет доказана, ей придется ответить по статьям "истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии" и "умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Однако помимо травмы от ножа врачи заметили и другие раны на теле девочки. На руках и ногах ребенка множество кровоподтеков и ссадин. А вес в 8 лет составляет всего 16 килограммов. При этом девочка замкнута и напугана.

- Сначала она поясняла, что травму пальца получила во время прогулки, когда упала на косу, - рассказали корреспонденту "КП"- Иркутск" в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. - Однако при первоначальной проверке данного сообщения сотрудники полиции выяснили, что ранение девочке причинила жена ее опекуна, в наказание за утерянный градусник. 13 июля женщина не смогла найти дома градусник и решила, что его потеряли дети. Она заставила девочку положить ладонь на разделочную доску, после чего нанесла по кисти удар ножом, причинив резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки.

Помимо следов, которые говорят о том, какие ужасы пережила старшая приемная дочь, на обеих ладонях ее 6-летней сестры следователи обнаружили ожоги, которые, по версии следствия, появились также после "воспитания" матери. Подозреваемая женщина обожгла ребенка зажигалкой за мелкую провинность.

- Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступлений и сбор необходимой доказательственной базы, - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Приемные дети изъяты из семьи и находятся в социально-реабилитационном центре. Помимо родителей за детские травмы могут ответить работники органов опеки, так как не приняли своевременно меры. Этот вопрос будет решен в рамках уголовного дела.

Напомним, в Улан-Удэ в больницу с травмой руки попала 8-летняя девочка. Соседям по палате маленькая пациентка рассказала, что ее приемная мама якобы пыталась отрубить ей пальцы ножом в наказание за шалость. Органы опеки начали проверку.

Семья, в которой проживает девочка, многодетная. Ее и двух ее младших сестер воспитывает дядя и его жена, так как их родную мать лишили родительских прав.

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