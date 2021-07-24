Кассиры «Слаты» - о любви к работе: Здесь можно найти вторую половинку и встретить знаменитостей

В «Слате» можно найти вторую половинку и встретить знаменитостей

Каждый житель Иркутска, Шелехова, Ангарска, Братска и Саянска знает: за продуктами и непродовольственными товарами - это в «Слату». Здесь и выбор большой, и выгодные акции со скидками всегда есть, и обслуживание на высоком уровне. А все потому, что сотрудники торговой сети, к слову, одной из крупнейших в Сибири и на Дальнем Востоке, искренне любят свое дело и прикладывают максимум усилия, чтобы покупатель был доволен.

Крепкий командный дух

Залог эффективной работы - высококвалифицированный, ответственный и дружный коллектив. В «Слате» именно такой! Компания - один из крупнейших работодателей в регионе, в ней трудится больше 6000 человек. И всем им дают возможность принимать важные решения, предлагать и воплощать собственные идеи по развитию сети и, конечно, постоянно расти в профессиональном плане.

Для этого действует корпоративный университет. Так, новичкам здесь преподают азы профессий кассира, продавца, товароведа и других, а более опытным сотрудникам помогают расширять навыки продаж. Для дальнейшего роста по карьерной лестнице обучают тонкостям управленческой работы и прививают лидерские качества. Форматы обучения разнообразные: проекты в команде, наставничество, мастер-классы, разбор кейсов и не только. Так в сети формируются профессиональные кадры. Лучших сотрудников в конце года награждают грамотами, премиями, нагрудными знаками.

Быть частью коллектива «Слаты» - это не только плодотворно работать и учиться, но и интересно отдыхать вместе с коллегами. Корпоративная жизнь в сети насыщенная. Работники вместе отмечают крупные праздники - День торговли, Новый год, 31 мавраля (объединенные 23 Февраля и 8 Марта), с удовольствием принимают участие в традиционных спортивных мероприятиях – «Слатакиаде» и «Слата Марафоне». Благодаря этому формируется крепкий командный дух и позитивное отношение к коллективу и работе.

Смотреть видеосюжет Продавцы «Слаты» о покупателях, знаменитостях и любви

А теперь самое интересное! Мы поговорили с сотрудниками торговой сети о том, почему они любят свою работу.

1. Почему пришли трудиться именно в «Слату»?

- Во-первых, я живу через дорогу, мне это очень удобно. Во-вторых, меня устраивает график. Пришла поработать буквально на месяц, а осталась на шесть лет! - говорит продавец-кассир супермаркета Ирина Грибовская.

2. Эта работа помогла вам найти друзей или вторую половинку?

- С мужем здесь встретились, - улыбается продавец-кассир супермаркета «Слата» Светлана Низгиренко. - Он грузчиком работал - познакомились, начали общаться, и закрутилось-завертелось.

3. Какой самый необычный набор товаров вам случалось пробивать?

- Как-то мужчина покупал одно яйцо, - продолжает Светлана Низгиренко.

4. Самый необычный покупатель, с которым вы встретились?

- Один из покупателей буквально на каждый праздник дарит нам всем по шоколадке, - смеется продавец-кассир супермаркета «Слата» Ирина Сухарева.

5. Каких известных людей вы обслуживали?

- В 2018 году в нашем магазине обслуживался Антон Привольнов - ведущий телепрограммы «Контрольная закупка». Он взял весь омуль, который у нас остался! - рассказала продавец-кассир Елена Иванова.

6. Какие фишки, профессиональный сленг есть у вас и других сотрудников «Слаты»?

- Разговорное словечко у нас «занзибар» - это такой холодильник, в котором лежат скоропортящиеся продукты. ТБД - это товар без движения, который мы проверяем, - делится продавец-кассир Светлана Соловьева.

7. Сколько кассиров трудится в супермаркете?

- 12 кассиров в штате, в день выходит 5 - 6 человек. Один кассир обслуживает за смену 450 - 500 человек, - приводит цифры директор супермаркета «Слата» по ул. Депутатской 84/1 Ирина Ещенко. - Рабочий день кассира - от 8 до 11 часов, в зависимости от графика.

8. Что больше всего любите в своей работе?

- Нравится работать с покупателями, обслуживать их на кассе. А еще нравится наш коллектив, потому что он очень дружный, сплоченный, всегда помогут, - с улыбкой говорит продавец-кассир Дина Цыренжапова.

9. Самое главное в вашей работе?

- Быть внимательным к покупателю. И к товару, соответственно, тоже, - уверен продавец-кассир Иван Петренко. - Обслуживать покупателя нужно с улыбкой. Из-за пандемии, к сожалению, этого не видно, но все же.

Смотреть видеосюжет Продавцы «Слаты» об отношении к покупателям и секретах профессии

Поздравляем!

С профессиональным праздником коллектив поздравил исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер:

Ярослав Шиллер, исполнительный директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Фото ООО «Маяк»

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником - Днем торговли!

Мы - единая команда, а значит, без упорства и ежедневного кропотливого труда каждого из вас компания не смогла бы добиться успеха!

Хочу пожелать вам прежде всего крепкого здоровья и сил, чтобы побеждать все трудности, вдохновения, чтобы строить планы, и упорства, чтобы воплощать их в жизнь.

Пусть ваша работа всегда сопровождается радостью и оптимизмом, верой в лучшее и, конечно, любовью, ведь без нее мир становится пустым и не интересным! Удачи вам во всем и всегда. С праздником!

СПРАВКА «КП»

«Слата» 19 лет на рынке

А начиналось все в 2002 году с супермаркета на улице Безбокова в Иркутске. Тогда это был один из первых в городе магазинов, работающих в формате самообслуживания. За 19 лет «Слата» прочно закрепилась на рынке и стала лидером розничной торговли в Приангарье.

Сегодня «Слата» - это 81 современный магазин в пяти городах Иркутской области. А с 2014 года региональный ритейлер начал создавать еще одну торговую сеть - дискаунтеры «ХлебСоль». Сейчас в Приангарье и Забайкалье насчитывается 250 таких универсамов, и благодаря широкому ассортименту и доступным ценам в них всегда полно покупателей.

Компания постоянно экспериментирует и внедряет современные форматы торговли. Так, в 2020 году в «Слате» появились первые кассы самообслуживания, разработанные коллективом сети, а также обновлен интернет-магазин - его сделали максимально удобным для клиентов. Кроме того, региональный ритейлер делает упор на работу с местными производителями.

В этом году у сети открылось еще больше перспектив для роста - 12 мая «Слата» вошла в стратегический альянс «Восточный союз» вместе с компаниями «Красный Яр» из Красноярского края и «Самбери» с Дальнего Востока.

- Мы намерены расти и развиваться как в нашем регионе, так и в других. Союз позволит нам получить максимальный эффект, - подчеркнул исполнительный директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер. - Покупатель заметит результаты в виде новых промо-активностей, предложений, расширения ассортимента. В приоритете для нас, конечно же, удержание справедливых цен на рынке.