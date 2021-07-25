Дым от лесных пожаров окутал восемь городов и поселков в Иркутской области 25 июля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Космический мониторинг и сведения от единых дежурно-диспетчерских служб позволяют точно определить количество деревень в Иркутской области, которые попадают 25 июля в зону задымления от лесных пожаров. На сегодняшний день, по данным МЧС Приангарья, в числе окутанных дымом восемь городов, сел и поселков. Все они находятся в Бодайбинском районе региона.

- Это город Бодайбо, поселки Апрельский, Артем, Кропоткин, Балахинский, Васильевский, Перевоз и село Большой Патом, - рассказали КП-Иркутск в региональном Главке.

При этом отмечается, что задымленность вызвана не только пожарами в лесах Иркутской области, «туман» также несет к нам из Красноярского края и республики Якутия.

- Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения ПДК по оксиду углерода не зафиксировано, - говорят спасатели. – Эти данные нами получены от Иркутского управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды.

Кстати, сибиряки на дым пока также не жаловались. Но работа с людьми все же ведется: даются рекомендации по профилактике отравления продуктами горения при задымленности атмосферного воздуха. Мониторинг воздуха проводится постоянно.

По данным сотрудников МЧС в Приангарье 25 июля действует 22 пожара в лесном фонде. Горящие участки расположены в Братском, Катансгком, Нижнеудинском, Киренском, Тайшетском, Чунском районах. Общая площадь лесных пожаров в регионе - 35 191 гектаров.

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