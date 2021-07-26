Индекс борща: овощи дорожают, во сколько иркутянам обойдется кастрюля супа

Причина рост цен, по словам аналитиков, - в нехватке урожая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сети гуляют шутки про «моркобарона» - счастливца, у которого на огороде растет своя морковь. Это было бы смешно, если б не было так грустно: цены на овощи с грядки в этом году действительно подскочили до невиданных высот. Особенно заметно это на «борщевом наборе».

- С декабря 2020 года свекла подорожала в среднем на 44 руб./кг (в 2,2 раза), капуста на 24 руб./кг (в 1,9 раз), картофель на 27 руб./кг (в 1,8 раз) а морковь на 33 руб./кг (в 1,7 раз), - эти цифры приводит Иркутскстат.

И так не только у нас, а по всей стране. В чем причина? В Центробанке по Иркутской области объяснили: в прошлом году урожай и так был низкий, а из-за плохой погоды корнеплоды еще и быстрее гнили. Вот и получилось, что запасы овощей кончились раньше, чем обычно.

- На этом фоне расширилось предложение в регионе более дорогой привозной продукции, - отметили аналитики. - Как следствие, увеличились годовые темпы прироста цен на морковь, свеклу и картофель. По аналогичным причинам подорожала капуста.

Да уж, любимый супчик нынче получится «золотым». Можно попытаться сэкономить, выискивая овощи подешевле не в супермаркетах, а, например, на рынках, но и тут продавцы разводят руками - местного урожая-то еще нет. И тут же зазывают: «Возьмите картошечку с Египта, 85 рублей кило!»

- А у нас в продаже пока только овощи с Китая, - рассказывают «КП»-Иркутск на оптовых базах. - Они, конечно, доступнее, потому что пользуются меньшим спросом, чем, например, местные.

Проблему обсудили и региональные власти. Одна из мер, которую предложили, чтобы замедлить цены на продукты, - открыть больше точек для ярмарок, чтобы дачники смогли торговать свежими витаминами с грядки.

Что ж, ждем местного урожая! А пока подсчитаем во сколько же обойдется борщ для всей семьи, если ориентироваться на средние данные Иркутскстата. Возьмем самый классический и простой рецепт, без чесночка, сметаны и пампушек, но зато чтобы хватило на восемь порций. Кроме мяса и овощей, конечно, понадобится немного растительного масла и соли, но уж эти ингредиенты на кухне всегда найдутся.

Фото: Алла ОВЧИННИКОВА.

Итак, если исходить из средних цен, то за полкилограмма говядины сейчас отдадим 178,42 рубля, такое же количество картошки обойдется в 32,39 рубля, капусты - в 23,84 рубля. Свеклы возьмем 300 граммов, и это будет стоить 26,80 рубля, столько же моркови – 25,20 рубля. И, наконец, 150 граммов лука - 5,7 рубля. Из всего этого набора за полгода стала доступнее только говядина.

Суммируем все «чеки» и, получается, что за большую кастрюлю домашнего борща сейчас отдадим около 292 рублей. А в начале зимы мы бы заплатили за такой же набор продуктов примерно 238 рублей.

КСТАТИ

Что еще подорожало…

В Иркутскстате добавляют, что в июне на 2% повысилась стоимость баранины, куриных окорочков и мяса индейки.

…а что подешевело

Зато сэкономить, по данным статистики, можно на огурцах, которые подешевели в июне на 13%, помидорах (они стали выгоднее на 8%), бананах и апельсинах, сбавивших в цене по 6%, а также немного на зелени и чесноке.

Кроме того, как отметили в Центробанке по Иркутской области, замедлились цены на яйца, подсолнечное масло и муку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

О зарплатах в Приангарье

Иркутская область - на втором месте по уровню зарплат в Сибири. Такие данные за январь-апрель приводит Новосибирскстат. Средний заработок в нашем регионе до всех вычетов составлял в среднем 50,1 тысячи рублей. По традиции, самые большие доходы в сфере добычи полезных ископаемых (101,7 тысячи). Обошел нас только Красноярский край, где работникам в среднем платят 56 тысяч.