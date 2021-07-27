Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики и спасатели предупреждают об очередном резком ухудшении погоды в Иркутской области. Итак, по неутешительному прогнозу, черные облака придут на смену солнцу вечером, 27 июля и 28 июля в западных, южных, центральных и верхнеленских районах. Там пройдут сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, и даже град. Также прогремят грозы.

- Кроме этого, усилится ветер, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Порывы западного, северо-западного ветра вечером 27 июля и ночью 28 июля в западных районах достигнут до 20-25 м/с, днем 28 - 30 июля по области местами - до 15-20 м/с.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья 28 июля осадков вообще не ожидается. Ветер подует юго-восточный всего 3-8 м/с. Столбик термометра днем покажет +27, +29 градусов.