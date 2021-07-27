Ветер уносил круг с ребенком на глубину: сибиряк спас 4-летнюю девочку на Братском водохранилище

Спасенная девочка Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Помогите, девочку уносит от берега в открытое море! Крики очевидцев 40-летний житель села Бильчир Константин Иванов услышал, когда находился на берегу Братского водохранилища в Осинском районе. Еще несколько минут назад Константин видел, как в воде, неподалеку от берега плавает мужчина, а рядом с ним на надувном круге находилась его 4-летняя дочка. Но из-за сильного порыва ветра, круг с ребенком начало уносить от берега на глубину. Отец пытался поймать круг, но не смог.

Константин Иванов среагировал молниеносно. Он прыгнул в свою лодку и подплыл к девочке. К этому моменту, ветер унес ее от берега на целых 800 метров. Константин посадил перепуганного ребенка в лодку и доставил на берег к родителям, которым вскоре пришлось общаться со спасателями.

- Родители девочки нарушили основные правила: купаться только в оборудованных местах и не выходить на открытую воду на надувных средствах, таких как матрасы, круги, покрышки и баллоны, - рассказал государственный инспектор по маломерным судам Осинского инспекторского участка Центра ГИМС Максим Бекенштейн. - Их можно использовать только на закрытых водоемах и в бассейнах из-за высоких рисков для жизни

Подобные надувные круги в принципе не гарантируют вашу безопасность. Достаточно небольшого порыва ветра, чтобы людей, находящихся на них, унесло от берега, либо опрокинуло.

По словам спасателей, на этот раз трагедии удалось избежать как раз благодаря оперативности очевидца Константина Иванова. Кстати, в МЧС уже сообщили, что Константина наградят за спасение ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Папа, смотри, кто-то тонет!»: Два сибиряка спасли 6-летнюю девочку, которую на матрасе унесло течением реки (Подробности)