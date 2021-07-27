Александр Ведерников: Особенно важно сохранить очные занятия для будущих врачей

Студенты делают прививки. ФОТО: Алена Павлова.

Депутаты Заксобрания посетили Иркутский государственный медицинский университет. Вместе с его ректором Игорем Маловым обсудили предстоящий учебный год.

«Особенно важно сохранить очные занятия для будущих врачей. Для этого необходимо создать безопасные условия для студентов и преподавателей», - сказал председатель ЗС Александр Ведерников, отмечая, что нужно применить все меры, чтобы образовательные учреждения не ушли на дистанционное обучение.

Ректор ИГМУ Игорь Малов рассказал, что к 1 сентября планируется вакцинировать от коронавируса 80% преподавателей. В университете открыт прививочный для сотрудников и студентов. Во время визита Александра Ведерникова на прививку пришли студенты из Индии.

«Впереди много занятий, в том числе, в больницах, поэтому сомнений по поводу вакцинации не было»,- рассказали студенты.

Между тем, сейчас идет приемная кампания, абитуриенты могут подать документы, как очно, так и дистанционно. Всего в ИГМУ учатся более пяти тысяч человек. Конкурс высокий. В прошлом году составлял от 18 до 22 человек на место.

«При поддержке Законодательного Собрания наши студенты-высокобальники и целевики получают ежемесячные доплаты к стипендиям. Университет им также оказывает помощь», - рассказал Игорь Малов.

В ИГМУ открыт прививочный пункт для сотрудников и студентов. ФОТО: Алена Павлова.

В Иркутской области большой дефицит врачебных кадров. ФОТО: Алена Павлова.

Аккредитационно-симуляционный центр ИГМУ, где студенты отрабатывают профессиональные навыки, выпускники сдают экзамены и получают допуск к врачебной деятельности, а работающие медики проходят курсы повышения квалификации. ФОТО: Алена Павлова.

Как рассказал заведующий кафедрой симуляционных технологий Илья Пикало, в составе центра есть имитационные операционные, палата реанимации и интенсивной терапии, родильный зал, класс оказания первой медицинской помощи, скорая помощь. ФОТО: Алена Павлова.

Еще одна проблема, о которой рассказали преподаватели ИГМУ, – не все выпускники, отучившиеся по целевым направлениям, выходят на закрепленные за ними рабочие места. ФОТО: Алена Павлова.

Под руководством преподавателей Александр Ведерников выполнил несколько упражнений на координацию движений рук при лапароскопических операциях. ФОТО: Алена Павлова.

акже здесь практикуют оказание доврачебной помощи человеку в бессознательном состоянии. ФОТО: Алена Павлова.

ФОТО: Алена Павлова.

ФОТО: Алена Павлова.

ФОТО: Алена Павлова.

Фото: Алена Павлова.

Александр Ведерников поблагодарил преподавателей за качественную подготовку специалистов, которые сейчас работают в сложнейших условиях с огромными нагрузками. Фото: Алена Павлова.

Сказал спасибо спикер и студентам. Во время летних каникул они помогают бороться с коронавирусом. Фото: Алена Павлова.