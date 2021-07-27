Две площадки для строительства нового концертного зала рассматривают в Иркутске

Вот так концертный зал может выглядеть изнутри. Фото: предоставлено Евгением Третьяковым.

Ремонт дорог и создание нового концертного зала - одни из самых актуальных тем для Иркутска. Подробнее о них поговорили в эфире программы «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) доктор исторических наук, профессор, председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб, вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, политолог, публицист Сергей Шмидт и ведущая Наталья Кравченко.

Так, острый вопрос, который подняли во время эфира - почему в Иркутске приходится чуть ли каждый год ремонтировать одни и те же дороги?

- Причины, на мой взгляд, две - недостаточность финансирования и отсутствие проектов должного уровня, - сказал Дмитрий Ружников. - Объясню. Делать проект на такую улицу, как, например, Байкальская, крайне дорого и долго - на это понадобится около 1,5-2 лет. По финансированию арифметика простая. По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» выделяется от 1,5 до 2 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. В год делается 20 километров - в основном, это ремонт, когда заменяют только верхний слой полотна, и иногда - реконструкция. В Иркутске - тысяча километров. Одна дорога, если ее сделать идеально, будет работать от 3 до 5 лет. То есть, через 5 лет эти 20 километров снова надо менять… Но, надо сказать, что и в других городах ситуация мало отличается. С этим нужно работать.

Еще один вопрос на повестке дня - где быть новому концертному залу? Специалисты подробно говорили об этом на первом за 5 лет заседании городского градсовета, которое состоялось в Общественной палате Иркутска.

- В Общественной палате города и раньше инициировалось, что Иркутску нужен зал симфонической музыки, однако было слишком много разных мнений и предложений, а нужно единое решение, - отметил Станислав Гольдфарб. - Свою роль сыграла администрация города: специалисты собрали градсовет и выработали критерии, которым должна будет отвечать площадка под строительство будущего концертного зала.

Как пояснил Дмитрий Ружников, на рассмотрение выдвигали шесть территорий. Большинство специалистов выступили за то, чтобы создать зал на острове Конный, пока без конкретной точки.

Как резервная площадка рассматривается кинотеатр «Звездный» - архитекторы предлагают разместить в нем, например, творческие мастерские и репетиционные (здание для этого полностью подходит и соответствует всем нормам), а к нему пристроить сам концертный зал - роскошный, современный, по примеру европейских проектов - не хуже, чем в Гамбурге. Земельный участок и имеющиеся инженерные коммуникации позволяют это сделать, то есть база есть. Удобно и то, что здание кинотеатра находится в центре города.

Однако финансирование на создание концертного зала потребуется немалое, поэтому окончательное решение, где все же в будущем иркутяне смогут наслаждаться музыкой оркестров под руководством известных дирижеров, будет приниматься на областном уровне.