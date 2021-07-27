Названы пункты вакцинации педагогов в Иркутске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация учителей в Иркутске от коронавируса начинается централизованно. Для этой цели созданы отдельные, только для педагогов, прививочные пункты, развернутые в двух зданиях учебных заведений - в школе № 14 на улице Карла Либкнехта, 131 и школы №19 на улице Лермонтова, 279.

Самый популярный вопрос, который задают сами преподаватели - добровольная или обязательная вакцинация учителей в Иркутске от коронавируса? Она добровольная. Но необходимо учитывать, что педагоги работают с детьми. Поэтому еще до начала учебного года, до 20 августа, прививки должны сделать две трети всех, кто работает в школе. Многие уже сделали это.

Одна из причин, по которой проводится организованная вакцинация учителей в Иркутске от коронавируса - возможность в новом учебном году начать обучение в школах в очном формате. В очень многих регионах страны прививки педагогам ставят в обязательном порядке.

- Вакцинация является добровольной, будет проходить по предварительной записи, часы работы прививочных кабинетов – с 9.00 до 14.00 часов с понедельника по пятницу, - уточняют в пресс-службе администрации Иркутска. - По информации департамента образования города планируется, что до 20 августа будет привито до 70% педагогического состава общеобразовательных школ города.

Медицинских препаратов для этого достаточно, в прививочных пунктах есть запас. На днях в Иркутскую область поступило 27 тысяч комплектов "Спутника" и 1650 - "Ковивака". В первую очередь этот запас адресован учителям. Всего в регионе 15 тысяч 700 преподавателей, они должны получить защиту. Еще раз напомним - вакцинация учителей в Иркутске от коронавируса проходит централизованно. Вероятнее всего, таким же образом поступят и в других крупных городах Приангарья.

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