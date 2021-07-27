На вкус - как настоящая Япония: как быстро приготовить сэндвичи из морской капусты и красной рыбы. Фото: архив компании

Обожаете азиатскую кухню? А как насчет приготовить что-нибудь из любимого меню самим? Причем это необязательно должны быть роллы. Удивите близких простой, но очень вкусной японской закуской - сэндвичем из сушеной морскои капусты «Ачим», краснои рыбы и нежного сыра.

К слову, это блюдо не только быстро готовится, украшает праздничный стол и радует гурманов, но и полезно для здоровья. Да-да! Секрет в морской капусте или, по-другому, ламинарии: этот продукт помогает укреплять иммунитет - а в период пандемии особенно важно, чтобы организм стойко давал отпор всем вирусам и бактериям.

Итак, сначала немного о пользе продукта. Ламинария богата йодом, клетчаткой, витаминами B, A, PP и микроэлементами - железом, кальцием, магнием, аскорбиновой кислотой и другими. Вот почему она благотворно влияет на кровь, а еще является антисептическим, противовоспалительным и антипаразитарным средством. Кроме того, благодаря высокому содержанию йода морская капуста помогает нормализовать работу щитовидки, забыть о вялости и утомляемости. Угощения из ламинарии разрешены даже тем, кто страдает сахарным диабетом. Отлично подходят они и вегетарианцам, и тем, кто следит за фигурой и внешним видом.

Многим нравится есть ламинарию именно в сушеном виде - так она похожа на чипсы, только это полезный и натуральный продукт. Жители Иркутской области могут найти в магазинах сушеную морскую капусту южнокорейской фирмы «Ачим». Эта продукция сертифицирована по международным стандартам качества, в ней нет ГМО и канцерогенов.

Кроме того, для приготовления сэндвичей нам понадобится соевый соус, который продается под тем же брендом. Это тоже весьма полезный продукт. В нем содержатся антиоксиданты - они поддерживают иммунитет, а еще успокаивают аллергию и помогают замедлять старение. Соевый соус «Ачим» - отличная альтернатива маринадам, майонезам и кетчупам, поскольку в нем меньше калорий, а натуральный состав (пшеница, соя без ГМО, вода, соль) безопасен для пищеварения. Получают его с помощью естественной ферментации.

КОНКРЕТНО

Рецепт сэндвичей

Закуска максимально проста в приготовлении и состоит всего из пяти ингредиентов. Справится каждый!

Нам потребуется:

• 2 - 3 пачки капусты «Ачим»

• 150 граммов малосольной форели или семги (также подойдет тунец или лосось)

• 100 граммов творожного сыра

• Соевый соус «Ачим классический»

• Красная икра

Фото: архив компании

Готовим:

1. Для начала соединим два листика капусты с помощью капельки творожного сыра. Сделаем несколько таких заготовок - из них будем выкладывать слоеный сэндвич.

Фото: архив компании

2. Затем берем заготовку из морскои капусты, смазываем сыром и кладем на нее кусок рыбы. Сверху накрываем слоем капусты. Повторяем несколько раз. Можно разрезать сэндвич пополам, чтобы его было удобнее кушать.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

3. Украшаем нашу закуску красной икрой.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

4. Выкладываем готовые сэндвичи на блюде, при подаче не забываем про соевый соус «Ачим» - с ним еще вкуснее! Приятного аппетита!

https://ачим.рф