Когда в Иркутской области закончится третья волна коронавируса, рассказали врачи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Когда коронавирус отступит? На оперштабе на днях обсуждалось, что Приангарье уже прошло пик третьей волны - прирост заболевших снижается, а в больницах появляются свободные койки. Подробнее о том, когда в Иркутской области закончится третья волна коронавируса, рассказал главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев.

- По результатам диагностических исследований на COVID-19, которые проводятся в регионе, мы еще на прошлой неделе заметили, что доля первично положительных результатов заметно снизилась, - отметил Владимир Хабудаев в разговоре с «КП» - Иркутск». - А значит, примерно спустя пару недель (столько может пройти с момента, как пациент получил результаты теста до госпитализации) это отразится на заполненности ковидных госпиталей. И действительно, несколько дней назад коечный фонд уже стал освобождаться. Первыми начали появляться места без кислорода, а сейчас и с кислородом. Поэтому уже поднимается вопрос о том, что вскоре можно будет закрывать коронавирусные отделения в иркутских больницах №№ 3, 5, 6, 9. Остальные пока продолжат работу.

- Вторую неделю идет превентивная госпитализация беременных женщин и лиц старше 65 лет с ковидом. Уменьшается количество детей, попадающих в стационар, - рассказывала также на оперштабе зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Пик заболеваемости, по словам Владимира Хабудаева, сейчас в Братске - и это закономерно, поскольку сначала заражаются в наиболее населенных территориях, а затем инфекция «перемещается» в более отдаленные города. Там снижение новых случаев COVID-19 ожидается приблизительно через две недели.

Так когда в Иркутской области закончится третья волна коронавируса?

- Предварительные прогнозы для региона такие: сейчас будет спад как по заболеваемости, так и по летальности, - продолжает Владимир Хабудаев. - А в период с середины августа до середины сентября число новых заражений снова достигнет минимальных значений. Но! Вероятно, к концу сентября, когда жители вернутся из отпусков, а дети из лагерей, получим новый подъем заболеваемости. Пока трудно сказать, ждать очередную волну или все пройдет менее напряженно. Как себя защитить? Вакцинация - единственный эффективный способ. Да, не секрет, что после прививки тоже порой заболевают, но не так сильно: мне неизвестно ни одного летального исхода от коронавируса после полного курса вакцинации.

КСТАТИ

В школах открывают кабинеты иммунизации для учителей

Цель - до 20 августа привить до 70% педагогов и учебный год начать очно.

- Вакцинация педагогов - добровольная, по предварительной записи, - рассказали в администрации города. - Прививочные кабинеты уже открыты в школах №№ 14 и 19, часы работы - с 9.00 до 14.00 с понедельника по пятницу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В регион для ревакцинации поступил «Спутник Лайт»

Для тех, кто иммунизировался в числе первых, уже пришло время ревакцинации. Времени прошло достаточно - больше полугода. Для этого в область уже поступило 10 тысяч доз «Спутника Лайт». Как это будет организовано - определяется. Доставили также партии вакцины «Спутник V» и «КовиВак». Владимир Хабудаев отмечает, что принято делать прививку спустя полгода после вакцинации или болезни.

Кстати, как быть тем, кто перенес инфекцию тяжело и теперь беспокоится о последствиях для здоровья? Для этого в регионе планируется углубленная диспансеризация. Пока конкретные даты не называются, но медики предполагают, что ее запустят по мере спада заболеваемости, возможно, когда в Иркутской области закончится третья волна коронавируса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

84 629 (+398) - подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Приангарье

5346 (-84) человек госпитализированы

73 347 (+207) выздоровели

3734 (+31) скончались

373 (+2) скончались от иных заболеваний

479 636 жителей Приангарья привиты первым компонентом

374 692 человека прошли полный курс вакцинации от COVID-19

(По данным на 28 июля)

КСТАТИ

Кто прививается активнее

Аналитики hh.ru выяснили, специалисты каких сфер в Приангарье активнее идут на иммунизацию.

- Больше всего доля привитых среди высшего менеджмента, hr-специалистов, банковских работников и строителей, - рассказали исследователи.

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