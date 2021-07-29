Штабели леса горят в Иркутской области, из-за сильного ветра огонь может добраться до поселка

На тушение пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России из Иркутска Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Около семи утра сегодня, 29 июля, на берегу Братского водохранилища, в трех километрах от поселка Харанжино, загорелись штабели леса. Древесина вспыхнула как спичка. Высота кладки больше 12 метров – примерно четырехэтажный дом, а площадь сложенной древесины – более 1000 квадратных метров.

- Первыми к месту приехала местная добровольная пожарная команда, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Они решили столкнуть бревна в воду, но бульдозеры не смогли подойти к ним из-за высокой температуры.

На ликвидацию пожара отправлена техника братского пожарно-спасательного гарнизона, но ей предстоит проехать 170 километров до поселка.

- Из-за сильного ветра, по словам главы Харанжино, есть вероятность, что огонь перекинется на поселок с 341 жилым домом, в них проживают 658 человек, в том числе 118 детей, - отмечают в региональном Главке.

Из-за угрозы поселку к месту пожара из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой специализированной пожарно-спасательной части. Этот Ми-8 оборудован водосливным устройством. Тушить пламя будут с воздуха.

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