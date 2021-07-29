«Связывала руки и била полотенцем": в Иркутске нянечку, которая истязала ребенка-инвалида, отправили в колонию. Фото: "Инцидент-Иркутск"

Логическое завершение получил громкий скандал в Иркутске. Суд вынес решение о наказании для нянечки, которую подозревали в грубом обращении с 15-летним воспитанником дома-интерната для умственно-отсталых детей. В 2019 году женщина приехала из Саянска, чтобы сопроводить ребенка с тяжелой формой ДЦП и эпилепсией на время лечения в иркутской больнице, однако, как утверждала одна из соседок по палате, медработник применяла «нетрадиционные методы воспитания» в отношении беспомощного мальчика.

Видео с неоднозначными действия нянечки попали в сеть и привели людей в ужас. На кадрах видно, как женщина в больничной палате стоит возле кроватки ребенка, кормя или давая лекарства. Слышно, как он закашлялся, скорее всего, отказываясь от очередной ложки и медработник без всяких сомнений дает пациенту подзатыльник. Сама женщина после развернувшегося вокруг нее скандала, утверждала, что так она оказывала первую медицинскую помощь.

- Мне просто нужно было предотвратить приступ у ребенка, чтобы не было летального исхода, - рассказывала два года назад медсестра корреспонденту «КП»-Иркутск». – Удара там не было…

После осмотра ребенка врачи утверждали, что ран и ссадин на его теле нет. А сам воспитанник всегда был чист и ухожен. Это подтвердили и в доме-интернате, где работала обвиняемая медсестра.

– За 5 лет никаких должностных нарушений за ней не было замечено, также как и жалоб от пациентов и коллег, - рассказала сразу после инцидента директор ОГБУСО «Саянский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» «Комсомолке». У нас везде установлено видеонаблюдение, так что в любом случаем, мы бы заметили неладное.

Спустя 2 года разбирательств женщина услышала приговор. Октябрьский районный суд Иркутска признал ее виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лицом, на которое возложены эти обязанности) и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Следователи регионального СУ СК России выяснили, что помимо оказания «первой помощи» подзатыльниками, медсестра неоднократно била мальчика руками, полотенцем, а иногда и вовсе связывала ему руки.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили «КП»-Иркутск» в прокуратуре Иркутской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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