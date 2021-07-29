Синоптики рассказали, в каких районах Иркутской области ожидается град и грозы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в ближайшие дни заставит жителей Приангарья поволноваться. Сильные проливные дожди и грозы с порывами ветра до 15-20 м/с обрушатся на территорию региона. Местами даже выпадет град. Об этом ухудшении погоды рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 30 июля в южных и центральных районах местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с, - сообщили синоптики.

Спасатели настоятельно рекомендуют во время непогоды проявить бдительность, не рисковать своей жизнью и отложить все поездки на другой день. Особенно это касается любителей походов и отдыха на природе. Грозу и град нужно переждать в помещении, как можно дальше от окон. А электроприборы лучше выключить

К тому же, до 1 августа МЧС прогнозирует высокую и чрезвычайную опасность пожаров в лесу. Поэтому запрещено посещать леса, разжигать костры, жечь траву и мусор.

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