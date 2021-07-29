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Общество29 июля 2021 13:00

En+ Group меняет теплосеть на улице Красноярской с применением современных технологий

Работы ведутся поэтапно, чтобы полностью не перекрывать дорогу для автомобилистов
Снежанна БЕЛОВА
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Руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков и мэр Иркутска Руслан Болотов проверили, как идут работы.

Руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков и мэр Иркутска Руслан Болотов проверили, как идут работы.

Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

«Готовь сани летом» - этого принципа всегда придерживаются энергетики. Поменять устаревшие трубы, пока на улице стоит жара, значит, обеспечить тепло и уют в квартирах горожан на долгую зиму, и не одну! Чаще всего ремонт ведется точечно, однако в этом году в Иркутске реализуется масштабный проект: специалисты перекладывают теплосеть по всей улице Красноярской. Как идут работы, стартовавшие 15 июля, проверили руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков и мэр города Руслан Болотов.

Теплосеть меняют по всей улице Красноярская.

Теплосеть меняют по всей улице Красноярская.

Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

- Мы каждое лето перекладываем сети в Иркутске - это необходимая мера для поддержания надежности теплоснабжения и, в том числе, для подключения новых потребителей, - отметил Михаил Хардиков. - Так, срок эксплуатации теплотрассы на Красноярской истек, ее пора менять. Но это крупный ремонт, а значит, придется существенно перекрывать улицу. Чтобы не причинять серьезных неудобств автомобилистам, мы подготовились заранее: информировали жителей об ограничении проезда, отразили его на онлайн-картах, на месте разместили соответствующие знаки и безопасное ограждение. Кроме того, впервые вместе с учеными ИРНИТУ мы просчитали на дорожной модели города, какие пути объезда стоит рекомендовать иркутянам.

Такой подход уже показал свою эффективность: теперь по всем крупным и транспортноемким проектам совместно с ИРНИТУ будут разрабатываться проекты организации объездов транспортных потоков.

Из-за ремонта движение от улицы Лызина до Култукской будет ограничено до 15 октября. Но это не значит, что вся Красноярская останется разрытой и перекрытой до осени! Вовсе нет. Работы на ней разбили на пять этапов. Как только специалисты участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ (входит в En+ Group) закончат обновлять сети на одном участке, его тут же восстановят: засыплют котлован, уложат асфальт, позаботятся об освещении, бордюрах, разметке, газонах - и откроют для движения. К слову, благоустройством займется тот же подрядчик, который сейчас приводит в порядок после ремонта теплосетей улицу Ленина - от Нижней Набережной до Сурикова.

Планируется, что теплосеть достроят к 1 сентября, а до середины октября сделают территорию вновь открытой для движения.

Работы разбили на пять этапов, улицу полностью откроют для движения до 15 октября.

Работы разбили на пять этапов, улицу полностью откроют для движения до 15 октября.

Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

- Мы максимально сократили сроки проведения работ: всего за три месяца пройдем по всей Красноярской, - подчеркнул руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group. - Коллеги трудятся предельно интенсивно, и это ежедневно контролируется. Отмечу, что на этой улице прокладывают не обычные трубы, а современные, с полимерной изоляцией, которые прослужат 30 и больше лет. Дополнительно мы подключим к теплу новых потребителей по улице Култукской, подавших заявки. Поэтому просим жителей извинить за временные неудобства - результат ремонта многократно окупится. Если сейчас переложить трубы, то не будет риска аварий, а это значит, что зимой горожане будут стабильно обеспечены теплом.

Участок Красноярской огорожен, для автомобилистов установлены соответствующие знаки.

Участок Красноярской огорожен, для автомобилистов установлены соответствующие знаки.

Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

Ну а самой Красноярской ремонт предстоит позже, ведь сначала, как положено, реконструируется теплосеть, и только потом дорога.

- Таким образом, мы заранее подготавливаем улицы, которые будут обновляться по программе «Безопасные и качественные дороги» только через год, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов. - Кроме того, мы принципиально поменяли подход к выбору подрядчика. Сегодня мы сотрудничаем с организацией, у которой есть все ресурсы для работы.

Предполагается, что окончательно Красноярская преобразится до 2023 года.

Если сейчас переложить трубы, то не будет риска аварий, а это значит, что зимой горожане будут стабильно обеспечены теплом.

Если сейчас переложить трубы, то не будет риска аварий, а это значит, что зимой горожане будут стабильно обеспечены теплом.

Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

КОНКРЕТНО

Перекрытие улицы Красноярской

• С 09.00 15 июля до 20.00 20 августа нельзя проехать между зданиями № 18 и № 11а.

• С 09.00 10 августа до 20.00 15 октября временно ограничат движение автомобилей по правой полосе - от Красноярской, 11а до Култукской, 46.

• С 09.00 2 августа до 20.00 30 августа закроют проезд для машин от здания по адресу: Лызина, 21 до пересечения этой улицы и Красноярской.

• С 09.00 30 августа до 20.00 30 сентября временно ограничат движение автомобилей по правой полосе от пересечения Лызина и Красноярской до строения № 11а по Красноярской.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где еще построят теплосети

- В 2022 году планируем создать тепловые сети для подключения новых потребителей в микрорайоне Юбилейном, в Затоне и жилом комплексе «Ботаника», - рассказал руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков. - Если говорить про стратегические проекты, то их два - это строительство тепловой сети до микрорайона Зеленый, а также строительство теплосети по улице Баррикад, чтобы закольцевать основную теплосхему, закрыть мелкие котельные и многократно увеличить надежность теплоснабжения Иркутска.

О том, что необходима работа на перспективу, сказал и мэр областного центра Руслан Болотов. Все эти проекты реализуются совместно с администрацией города и при поддержке главы области.

- Озвученные проекты, в частности последний (создание теплосети по улице Баррикад. - Ред.), очень глобальный и важный для города, - сказал глава Иркутска. - Проект был поддержан на совещании у губернатора, мы его включаем в список объектов, с которыми будем работать с Федерацией в рамках инфраструктурных облигаций. Для нас это очень актуальное направление. Президент четко обозначил векторы, по которым мы можем работать. И сегодня это, на мой взгляд, уникальный шанс для таких городов, как наш, повысить надежность и обеспечить возможность развития новых территорий.

БИЗНЕС-ПРЕСС