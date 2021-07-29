En+ Group меняет теплосеть на улице Красноярской с применением современных технологий

Руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков и мэр Иркутска Руслан Болотов проверили, как идут работы. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

«Готовь сани летом» - этого принципа всегда придерживаются энергетики. Поменять устаревшие трубы, пока на улице стоит жара, значит, обеспечить тепло и уют в квартирах горожан на долгую зиму, и не одну! Чаще всего ремонт ведется точечно, однако в этом году в Иркутске реализуется масштабный проект: специалисты перекладывают теплосеть по всей улице Красноярской. Как идут работы, стартовавшие 15 июля, проверили руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков и мэр города Руслан Болотов.

Теплосеть меняют по всей улице Красноярская. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

- Мы каждое лето перекладываем сети в Иркутске - это необходимая мера для поддержания надежности теплоснабжения и, в том числе, для подключения новых потребителей, - отметил Михаил Хардиков. - Так, срок эксплуатации теплотрассы на Красноярской истек, ее пора менять. Но это крупный ремонт, а значит, придется существенно перекрывать улицу. Чтобы не причинять серьезных неудобств автомобилистам, мы подготовились заранее: информировали жителей об ограничении проезда, отразили его на онлайн-картах, на месте разместили соответствующие знаки и безопасное ограждение. Кроме того, впервые вместе с учеными ИРНИТУ мы просчитали на дорожной модели города, какие пути объезда стоит рекомендовать иркутянам.

Такой подход уже показал свою эффективность: теперь по всем крупным и транспортноемким проектам совместно с ИРНИТУ будут разрабатываться проекты организации объездов транспортных потоков.

Из-за ремонта движение от улицы Лызина до Култукской будет ограничено до 15 октября. Но это не значит, что вся Красноярская останется разрытой и перекрытой до осени! Вовсе нет. Работы на ней разбили на пять этапов. Как только специалисты участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ (входит в En+ Group) закончат обновлять сети на одном участке, его тут же восстановят: засыплют котлован, уложат асфальт, позаботятся об освещении, бордюрах, разметке, газонах - и откроют для движения. К слову, благоустройством займется тот же подрядчик, который сейчас приводит в порядок после ремонта теплосетей улицу Ленина - от Нижней Набережной до Сурикова.

Планируется, что теплосеть достроят к 1 сентября, а до середины октября сделают территорию вновь открытой для движения.

Работы разбили на пять этапов, улицу полностью откроют для движения до 15 октября. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

- Мы максимально сократили сроки проведения работ: всего за три месяца пройдем по всей Красноярской, - подчеркнул руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group. - Коллеги трудятся предельно интенсивно, и это ежедневно контролируется. Отмечу, что на этой улице прокладывают не обычные трубы, а современные, с полимерной изоляцией, которые прослужат 30 и больше лет. Дополнительно мы подключим к теплу новых потребителей по улице Култукской, подавших заявки. Поэтому просим жителей извинить за временные неудобства - результат ремонта многократно окупится. Если сейчас переложить трубы, то не будет риска аварий, а это значит, что зимой горожане будут стабильно обеспечены теплом.

Участок Красноярской огорожен, для автомобилистов установлены соответствующие знаки. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

Ну а самой Красноярской ремонт предстоит позже, ведь сначала, как положено, реконструируется теплосеть, и только потом дорога.

- Таким образом, мы заранее подготавливаем улицы, которые будут обновляться по программе «Безопасные и качественные дороги» только через год, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов. - Кроме того, мы принципиально поменяли подход к выбору подрядчика. Сегодня мы сотрудничаем с организацией, у которой есть все ресурсы для работы.

Предполагается, что окончательно Красноярская преобразится до 2023 года.

Если сейчас переложить трубы, то не будет риска аварий, а это значит, что зимой горожане будут стабильно обеспечены теплом. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

КОНКРЕТНО

Перекрытие улицы Красноярской

• С 09.00 15 июля до 20.00 20 августа нельзя проехать между зданиями № 18 и № 11а.

• С 09.00 10 августа до 20.00 15 октября временно ограничат движение автомобилей по правой полосе - от Красноярской, 11а до Култукской, 46.

• С 09.00 2 августа до 20.00 30 августа закроют проезд для машин от здания по адресу: Лызина, 21 до пересечения этой улицы и Красноярской.

• С 09.00 30 августа до 20.00 30 сентября временно ограничат движение автомобилей по правой полосе от пересечения Лызина и Красноярской до строения № 11а по Красноярской.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где еще построят теплосети

- В 2022 году планируем создать тепловые сети для подключения новых потребителей в микрорайоне Юбилейном, в Затоне и жилом комплексе «Ботаника», - рассказал руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков. - Если говорить про стратегические проекты, то их два - это строительство тепловой сети до микрорайона Зеленый, а также строительство теплосети по улице Баррикад, чтобы закольцевать основную теплосхему, закрыть мелкие котельные и многократно увеличить надежность теплоснабжения Иркутска.

О том, что необходима работа на перспективу, сказал и мэр областного центра Руслан Болотов. Все эти проекты реализуются совместно с администрацией города и при поддержке главы области.

- Озвученные проекты, в частности последний (создание теплосети по улице Баррикад. - Ред.), очень глобальный и важный для города, - сказал глава Иркутска. - Проект был поддержан на совещании у губернатора, мы его включаем в список объектов, с которыми будем работать с Федерацией в рамках инфраструктурных облигаций. Для нас это очень актуальное направление. Президент четко обозначил векторы, по которым мы можем работать. И сегодня это, на мой взгляд, уникальный шанс для таких городов, как наш, повысить надежность и обеспечить возможность развития новых территорий.