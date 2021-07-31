Что получит стрелок Артем Черноусов за серебро Олимпиады: призовые из федеральной и региональной казны

Артем Черноусов. Фото: предоставлено спортсменом.

Иркутск гордится Артемом Черноусовым. В сложнейшей, требовавшей огромного напряжения дуэли с китайскими спортсменами Цзян Жаньсин и Пан Вэй, они в паре со со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, взяли серебро. Это серебро XXXII летних Олимпийских играх в Токио в Японии.

Для Артема, молодого спортсмена, это первая Олимпиада. Но, и мы на это рассчитываем, не последняя. Спустя три года снова начнутся Игры и в них уже опытный спортсмен может достичь больших высот. В этом ему точно поможет и его бессменный тренер Галина Корзун. В 2014 году иркутянин вошёл в состав сборной команды страны. Он чемпион мира, трехкратный чемпион II Европейских игр, многократный чемпион Европы, неоднократный призер чемпионатов Европы и мира. По итогам 2019 года признан лучшим спортсменом Иркутской области. Спортсмену, также, как и призеру чемпионата Европы по тхэквондо Олегу Кузнецову и Татьяне Савченко ( она - член сборной по пауэрлифтингу) выделили субсидию на покупку жилья. Кстати, это не редкость, есть специальная программа поддержки спортсменов экстра-класса. Ва 2019-2024 годы на социальные жилищные выплаты предусмотрено более 4,3 млн рублей. Всего с 2011 по 2019 годы улучшить жилищные условия смогли 32 человека.

Но вернемся к финансовой части вопроса этой Олимпиады. Мы помним, что для спортсменов тренировки - их основное занятие. Поэтому существуют призовые за победы. В конце концов, и Олимпиады происходят раз в четырехлетие. А чтобы защищать флаг страны ( даже если его на соревнованиях временно отобрали, надо на что-то жить. ) Начнем с того, что всем спортсменам, которые поднялись на олимпийский пьедестал, положены федеральные выплаты: за 1 место – 4 миллиона рублей, за 2 место – 2,5 миллиона рублей, за 3 место – 1,7 миллиона рублей. Артем получил серебро, поэтому может рассчитывать на 2,5 миллиона рублей. Это, кстати, не так много, как вы и понимаете. А в "жирные" 2008-2010 годы призы за победу на Олимпиаде поднимались до 100 тысяч евро за первое место и 60 тысяч - за второе.

Кроме того, его ждут выплаты от Иркутской области, которую спортсмен и представляет. Они уже объявлены: размер единовременной выплаты за второе место на Олимпийских играх составляет 400 тыс. рублей. Кроме того, как выдающийся спортсмен, он вместе с тренером получит и стипендию по итогам года. Ее сумма - около 30 тысяч рублей.

Кстати, для олимпийцев существует и федеральная выплата по окончании спортивной карьеры ( надеемся, это произойдет не скоро!). Она составляет около 15 тысяч рублей. Но, конечно, об этом Артему точно рано думать. Впереди - новые соревнования.

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