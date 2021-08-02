Выплата на школьников 10 000 в Иркутске: как получить и что делать, если не начислили?

Выплата 10 тысяч рублей на школьников в Иркутске: как получить и что делать, если не начислили? Фото: Иван ВИСЛОВ

Как и было обещано, утром 2 августа родителям школьников на счет начали поступать деньги - единовременная выплата на школьников 10000 в Иркутске и регионе. Так, в Приангарье общая сумма, которая была начислена заявителям, лишь за сутки составила больше 3 миллиардов рублей.

- Выплату на школьников 10 000 в Иркутске и регионе получили более 300 тысяч детей, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России. - По нашим подсчетам, это 80% от общего количества семей в Приангарье, имеющих право на данную материальную помощь. В первую очередь, это родители , а также усыновители, опекуны и попечители детей возрастом от 6 до 18 лет. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование.

Напомним, оформлять заявления в Иркутске семьи на выплату на школьников 10 000 начали с 15 июля, такая возможность будет доступна до 1 ноября текущего года. Обратиться необходимо в любую клиентскую службу ПФР независимо от места жительства родителей, а также онлайн - на портале Госуслуг. При этом никаких дополнительных документов иметь при себе не нужно.

К слову, на рассмотрение заявки требуется не больше 5 рабочих дней. В случае отказа родители получат оповещение. Если же запрос удовлетворен, деньги поступят на счет в течение 3 дней.

Для удобства большинства родителей на портале были автоматически созданы заявления на каждого ребенка школьного возраста. В них содержится информация, которая есть в других ведомствах: имя, возраст, пол и т.д. Поэтому ее необходимо проверить на актуальность и только потом подтверждать отправку.

Так как выплата на школьника 10 000 в Иркутске единовременная, начислять ее будут на карты различных платежных систем, а не только "Мир". Важно помнить, что при заполнении заявления необходимо указывать реквизиты лицевого счета именно родителя, а не кого-то из друзей и родственников.

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