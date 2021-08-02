«Жалуетесь, что нет времени на тренировки?»: спортсмен из Бурятии подтянулся в трамвае и «левитировал» на светофоре

Спортсмен из Бурятии подтянулся в трамвае и «левитировал» на светофоре. Фото: личный архив Баяна Мункуева

- Мне бросили вызов в соцсетях - кто придумает самое необычное место для тренировок, - делится с корреспондентом "КП"-Иркутск" Баян Мункуев.

А после нового видео, которое спортсмен выложил в своем аккаунте в Инстаграм, в его секцию за один вечер захотели записаться 10 человек. Настолько их переполняли впечатления от увиденного. К слову, суммарно в разных пабликах ролик с необычной тренировкой посмотрело больше 100 тысяч человек.

Дело в том, что по дороге домой парень решил заняться воркаутом... в трамвае. Да-да, зашел, купил билетик и увидев поручни, так напоминающие турник в любимом зале, не смог устоять. По-видимому, кондуктор был не против, так как Баян успел выполнить подтягивания, сначала двумя руками, а затем одной, а потом и вовсе "полевитировать" в воздухе. Уже выйдя из общественного транспорта, спортсмен отработал упражнения на светофоре и дорожном ограждении.

- Все трюки выполнены профессионалом, не повторять! И не нужно теперь тренить в трамваях! - настоятельно попросил подписчиков спортсмен.

Тем временем в комментариях к публикации к поступку парня равнодушным не остался никто. Кто-то обвинил Баяна в порче общественного имущества, кто-то наоборот поддержал его желание заниматься спортом в любых условиях.

- Так вот кто поручни ломает.

- Очень круто, конечно, но не около дороги - опасно.

- Вы все еще жалуетесь, что у вас нет времени на тренировки?

- Молодец. Хороший пример для подрастающего поколения.

Житель Улан-Удэ не раз становился популярным в Сети благодаря своим спортивным навыкам и оригинальными видео. Парень 7 лет занимается стрит воркаутом, уличной гимнастикой, а последние 3 года обучает детей, которые хотят научиться таким же удивительным трюкам и ловкости.

- Наша секция сегодня самая крупная в Улан-Удэ, где обучают воркауту, - рассказывает "Комсомолке" Баян Мункуев. - До пандемии за день на тренировки приходили около 80 человек, сегодня же 50 - 60, но и это хороший результат. Я набираю ребят даже с нулевой физической подготовкой, чтобы научить их отжиматься и подтягиваться. Кто-то мечтает быть сильным, кто-то поступить в университет своей мечты.

Сам тренер признается, что своими видео хочет мотивировать и ВДОХНОВЛЯТЬ людей, которые еще только думают начать заняться спортом. А в ответ на вызов создать челлендж с тренировками в самых необычных местах улан-удэнец уже планирует снять новое видео.

- Мне идея понравилась. Только теперь это будет немного другой формат, например, сейчас популярны пранки (прим. ред. розыгрыши). А тренироваться в этот раз буду, скорее всего, в торговом центре, чтобы было как можно больше зрителей.

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